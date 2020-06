June 01, 2020 06:05 ET

June 01, 2020 06:05 ET

포틀랜드,또는, June 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 에 따라 보고서에 의해 게시 동맹 시장 조사,글로벌 자동차 타이어 시장이 말+출연자+시을 박당$112.16 억 2019 년 and is expected to reach$154.40 억 2027 년까지 성장,연평균 4.1%에서 2020 년 2027.

에서 상승 자동차 생산&판매에 걸쳐 다양한 차량 세그먼트를 소개 첨단 기술의 제조 과정에서,그리고 상승에서 경쟁 중에서 타이어 제조업체는 증폭 성장의 글로벌 자동차 타이어 시장이다. 그러나,원료의 휘발성 가격 및 재생 타이어의 성장 시장은 시장을 방해. 반대로,기술의 발전과로 연료 효율성 및 안전 문제를 예상을 만드는 유리한 기회에 대한 시장 선수에게 있습니다.

빈실과학연구소 https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/924

코비드-19:코비드-19.

Lmc 자동차 유한 회사가 제시 한 Covid-19 충격 평가에 따르면,회사의 약 78%는 전체 생산 라인을 실행하기에 충분한 직원이 부족하다.

자동차 공급 체인의 대부분이 중국에 연결되어 있기 때문에 지게차 시장의 판매에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.

그러나 정부 구호 기금은 시장 성장에 대한 전반적인 영향을 최소화 할 것으로 예상됩니다.



학위 분야 https://www.alliedmarketresearch.com/request-for-customization/924?reqfor=covid

글로벌 자동차 타이어 시장은 분단한 기초에서의 유형,차량 유형,rim size,배포 채널에 있습니다. 유형을 바탕으로 시장은 여름,겨울 및 모든 계절로 나뉩니다. 모든 시즌 세그먼트는 총 수익의 90%이상을 차지,2019 년 가장 큰 점유율을 개최했다. 그러나 겨울 세그먼트는 예측 기간 동안 6.0%의 가장 높은 연평균 을 등록 할 것으로 예상됩니다.

차량 유형을 기반으로 시장은 승용차,상업용 차량 및 전기 자동차로 분류됩니다. 승용차 세그먼트는 시장의 거의 4 분의 3 을 차지,2019 년에 시장을 지배했다. 예산안 7.6%는 이길것들로 예산입니다.

더 이상 사진을 찍을 수 없습니다. 수리용 부품시장 세그먼트에 개최되는 가장 큰 몫에 2019 년,절반 이상을 차지 시장의 것으로 예상하는 등 가장 높은 연평균 4.30%동안 연구 기간입니다.

데이터를 조달 할 관심이 있으십니까? 여기에 문의@https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/924

글로벌 자동차 타이어 시장 분석이 여러 지역 등과 같은 북미,아시아-태평양,유럽,LAMEA. 아시아 태평양 전역의 시장은 2019 에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 시장의 5 분의 2 이상을 차지했습니다. 4.여행객은 예약해주세요.

글로벌 자동차 타이어 시장 보고서가 포함되어 있는 심도있는 분석의 중요한 시장 선수와 같은 Bridgestone Corporation,MICHELIN,유럽사,Goodyear Tire&Rubber Company,피렐리 타이어 C.S.p.니다. (한국 국제화학),스미토모 고무공업주식회사,토요타이어,한국 타이틀 및 기술유한회사 주식 회사 요코하마 고무 주식회사(주)노키안티레스플레어.

회의예약 및 우리의분류/산업 전문가이에 대한 해답하기 비즈니스@https://www.alliedmarketresearch.com/connect-to-analyst/924

타이어 산업에 관한 비슷한 보고서:

ATV-UTV 타이어 시장:세계 ATV 및 UTV 타이어 시장 크기에 평가되나 하는 마음에 스토어 들어오니다$385.8 만에 2018 년으로 예상된다 달러에 도달 698.1 만 2026,등록 CAGR of7.5%입니다.

Advanced 타이어 시장:세계적인 진보된 타이어 시장 크기에 기대하는 값에서$248.7 백만에서는 2020 년,및 예측에 도달$1,349.7 만 by2030,등록 CAGR18.4%의 에서 2020 년 2030.

압축 공기를 넣는 타이어 시장:세계적인 압축 공기를 넣는 타이어 시장 저장 수익은$287.5 억 2020 년까지 등록,연평균 7.0%는 예측 기간 동안 2015 년-2020.

자동차 답답한 타이어 시장:타이어 답답한 또는 non-압축 공기를 넣는 타이어(NPT)없이 운영하는 내부관&공기 압력 및 복합 스포크인 가동 가능한 반지 연결되어 있는 고체 내부의 허브를 개최하고 모양입니다.

타이어 보강 재료 시장:이 보고서는 글로벌 타이어 보강 재료 시장의 추세와 기회를 계획합니다. 그것은 포함한 정성적 및 정량적 분석을 포괄적인 연구 방법론이고 신뢰할 수 있는 계획을 이해 현재의 대한 개요를 예측하고 시장 동작을 예측 기간 동안.

그린 타이어 시장:타이어 제조에서 재생 가능 자료 등으로 나일론 고무 프로세스를 통해 필요하지 않은 과도한 양의 에너지입니다. 기존의 타이어 고무로 만든,그러나 증가하는 에너지 문제,타이어는 지금도에서 재생가능한 원재료 등의 가소제와 수지입니다.

경주 타이어 시장:경주 타이어 시장은 분단의 기준으로 제품 신청,끝 사용 타이어 형식입니다. 제품용 프로그램에는 브랜드가 포함되어 있지 않습니다.

자동차 겨울 타이어 시장:세계 겨울 타이어 시장 세그먼트에 따라 변의 존재는 스터드,판매채널,그리고 차량 유형입니다.

항공기 타이어 시장:타이어 항공기 시장은 분단한 기초의 종류,공급 업체,최종 사용자,그리고 지역입니다.

연합군 시장 조사에 대해:

연합군 시장 조사(AMR)는 오레곤 주 포틀랜드에 본사를 둔 연합군 분석 LLP 의 풀 서비스 시장 조사 및 비즈니스 컨설팅 윙입니다. 연합 시장 연구를 제공하는 글로벌 기업뿐만 아니라 중소 기업으로 타의 추종을 불허하는 품질의"시장 연구 보고서는"및"비즈니스 인텔리전스 솔루션입니다."AMR 에는 타겟을 제공하기 위해 주지는 않 비즈니스 컨설팅을 돕기 위해 그것의 클라이언트는 전략적 비즈니스 결정을 내리고 지속 가능한 성장을 달성에서 각각의 시장 도메인입니다.

우리는 우리에서 전문적인 기업의 관계는 여러 회사와 이에 도움이 파고 밖으로 시장이는 데 도움이 되는 데이터를 생성한 정확한 연구 자료 테이블과 확인에서 최고의 정확도는 우리의 시장 예측. 각각에 제공된 데이터 보고서를 출판하여 우리를 추출을 통해 주요 인터뷰를 가진 고위 관리에서 주요한 회사의 도메인을 우려하고있다. 우리의 보조 데이터 조달 방법론이 포함되어 있 깊은 온라인과 오프라인의 연구와 토론 풍부한 지식을 갖춘 전문가와 분석가들은 업계에서.

연락처: 데이비드 코레아 5933 니 윈 시버 드라이브 #205,포틀랜드 또는 97220 미국 미국/캐나다(무료 전화): +1-800-792-5285, +1-503-894-6022, +1-503-446-1141 영국:+44-845-528-1300 홍콩:+852-301-84916 인도(푸네):+91-20-66346060 팩스:+1(855)550-5975 help@alliedmarketresearch.com 웹:www.alliedmarketresearch.com 연합군 시장 조사 블로그:https://blog.alliedmarketresearch.com