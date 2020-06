OTTAWA, 01 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX:HEXO; NYSE:HEXO) est heureuse d’annoncer que Santé Canada a accepté de modifier la licence octroyée à son installation de fabrication et de transformation de cannabis à Belleville (Ontario), visant la vente de cannabis séché et frais, d’extraits de cannabis, de produits topiques de cannabis et de produits de cannabis comestibles. La licence modifiée englobe aussi l’expansion de la zone sous licence afin d’y inclure le secteur de production des boissons de la division breuvages Truss/HEXO.



« L’octroi de la licence de vente à notre installation de Belleville constitue une excellente nouvelle pour HEXO et Truss, notre coentreprise en partenariat avec Molson Coors Canada », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO, qui estime également que « cette licence nous permet d’accroître grandement nos capacités de transformation, de renforcer nos économies d’échelle et continuer à déployer des produits 2.0 plus innovants dans toutes nos marques Powered by HEXOTM, lesquelles comprennent le haschich, les produits à vapoter, les boissons au cannabis et d’autres produits de cannabis comestibles. »

L’installation de Belleville sera un grand centre de développement, de transformation et de distribution pour les produits du cannabis d’HEXO. Située sur de grandes voies commerciales en Ontario, l’installation concrétise la stratégie d’expansion nationale d’HEXO et assure la capacité nécessaire pour la fabrication et la distribution de produits de cannabis avancés afin d’expédier les produits commandés partout au pays.

« Nos espaces d’HEXO à Belleville forment un centre de fabrication construit selon nos spécifications », a ajouté M. St-Louis. « En utilisant un système d’automatisation spécialisé et une technologie ultramoderne de transformation du cannabis pour rationaliser nos processus, nous voulons réduire nos coûts à long terme et rehausser notre marge brute relativement à tous les produits de notre portefeuille. »

Au cours des prochains mois, HEXO aura le plaisir de présenter l’installation de Belleville à ses investisseurs, aux parties prenantes de la localité et aux médias.

À propos d’HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. Grâce à sa stratégie commerciale en étoile, HEXO Corp s’associe à des entreprises du Fortune 500, leur apportant la valeur de sa marque, sa technologie d’isolement des cannabinoïdes, son infrastructure sous licence et son expertise en réglementation, et tirant parti à son tour de leurs réseaux et capacités de distribution. L’entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et d’autres documents d’information continue que l’on peut trouver sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov . Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

Jennifer Smith

1-866-438-8429

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

(819) 317-0526

media@hexo.com