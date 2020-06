MONTRÉAL, 01 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV: XBC) ( Xebec ), fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, et le Fonds de solidarité FTQ (Fonds) sont fiers d’annoncer la création du fonds d’investissement GNR Québec Capital (S.E.C.). Doté d’une capitalisation initiale de 20 millions de dollars, ce nouvel outil d’investissement vise à accroître la production de gaz naturel renouvelable (GNR) au Québec. Ainsi des partenaires, notamment du milieu agricole ou municipal, auront accès au capital et à l’expertise nécessaire leur permettant de développer et d’exploiter des installations performantes pour traiter les déchets organiques. La création d’un fonds de ce type pour les projets de gaz naturel renouvelable constitue une première au Québec.



Xebec et le Fonds investiront chacun, dans un premier temps, une somme de 10 millions de dollars dans ce partenariat. Au fil du temps, Xebec et le Fonds prévoient que le partenariat pourrait recevoir un total de 100 millions de dollars en capitaux propres de Xebec, du Fonds et d'autres investisseurs. L'initiative de Xebec et du Fonds pourrait, avec un ratio d'endettement de 75:25, financer de 12 à 15 projets de gaz naturel renouvelable au Québec et générer un investissement global de l’ordre de 400 millions de dollars au cours de la prochaine décennie. GNR Québec Capital Management Inc., supervisé par un conseil d'administration nommé par Xebec et le Fonds, sera responsable de la gestion du partenariat.

« Nous sommes fiers de nous associer une fois de plus à Xebec pour accroître l’impact du Fonds de solidarité FTQ dans la lutte contre les changements climatiques. Le gaz naturel renouvelable peut accélérer la décarbonisation de secteurs tels que le transport, le chauffage domestique et l’industrie, tout en soutenant l’économie circulaire par des activités de gestion des déchets organiques. Cette initiative répond également aux objectifs du Fonds pour une transition énergétique efficace en créant des emplois et en soutenant les économies locales grâce à des sources de revenus supplémentaires pour les agriculteurs, les municipalités et l’industrie. Xebec est un chef de file mondial dans le domaine des gaz renouvelables, et nous sommes heureux de l’avoir comme partenaire dans ce projet de déploiement à grande échelle d’infrastructures de gaz naturel renouvelable au Québec », déclare Dany Pelletier, vice-président aux Investissements – Capital structurant, énergie et environnement du Fonds de solidarité FTQ.

« Notre partenariat avec le Fonds est une formidable démonstration de la manière dont les acteurs locaux peuvent travailler ensemble pour favoriser le développement de l’industrie du gaz naturel renouvelable. Lorsque nous avons lancé cette initiative il y a quelques années, nous avons réalisé qu’il était nécessaire de mettre en place de nouvelles structures mieux adaptées pour co-investir, développer et exploiter ces installations de manière professionnelle. Le Québec est un leader en matière de GNR au Canada et compte, actuellement, plusieurs installations en activité. Considérant que de nouvelles réglementations gouvernementales, telles que la Norme sur les combustibles propres, entreront bientôt en vigueur et que les besoins d’un contenu plus élevé en gaz naturel renouvelable augmenteront au cours des prochaines années, notamment dans les services publics, nous sommes ravis de nous associer au Fonds de solidarité FTQ pour accélérer le déploiement des infrastructures de gaz renouvelable. Dans l’avenir, Xebec cherchera à créer davantage de ces partenariats financiers de valeur dans le domaine de la transformation des déchets en GNR au Canada et poursuivra sa mission d’offrir des technologies de pointe dans le secteur », a indiqué Kurt Sorschak, président et chef de la direction de Xebec Adsorption Inc.

Un premier véhicule d’investissement unique en son genre pour les projets de gaz naturel renouvelable au Canada

Ce partenariat est une initiative novatrice qui réunit des participants du secteur (entreprises de gestion des déchets, services de gaz, agriculteurs, municipalités) et de grandes institutions financières ayant pour mandat clair d’investir dans des installations de traitement des déchets organiques pour la production de gaz naturel renouvelable. Le marché du gaz naturel renouvelable au Canada en est encore à ses débuts. Dans ce contexte, Xebec et le Fonds considèrent ce partenariat comme une étape essentielle afin de de développer et de promouvoir l’expertise et les efforts nécessaires pour accélérer le remplacement d’une énergie fossile par une énergie renouvelable capable de générer des investissements durables et responsables à long terme.

GNR Québec Capital: en cohérence avec les objectifs gouvernementaux de production de GNR et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

GNR Québec Capital (S.E.C) estime qu’elle pourrait jouer un rôle de catalyseur important pour contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’augmentation de l’utilisation du gaz naturel renouvelable, tout en soutenant les promoteurs existants.

En mars dernier, le budget 2020-2021 du gouvernement du Québec a alloué 70 millions $ pour soutenir la production et la distribution de GNR jusqu’en 2022. Cette mesure fait suite à l’adoption, en mars 2019, d’une réglementation qui oblige les distributeurs de gaz naturel à livrer une quantité minimale de GNR de 1 % en 2020 et de 5 % en 2025.

Pour sa part, le gouvernement du Canada a annoncé le 24 avril 2020 un calendrier actualisé pour l’introduction de la Norme sur les combustibles propres (NCP) . L’objectif de cette norme est d’atteindre une réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 30 millions de tonnes d’ici 2030. Elle y parviendra en stimulant les investissements et l’innovation dans les carburants à faible intensité de carbone tout en permettant une mise en conformité efficiente. Xebec s’attend à ce que l’application de la NCP crée des occasions significatives pour l’industrie canadienne du gaz renouvelable au cours de la prochaine décennie.

Webinaire sur le partenariat

Le 2 juin, à 11 h HAE (8 h HAP), la direction de Xebec invite les actionnaires, analystes, investisseurs, représentants des médias et autres parties prenantes à participer à un webinaire sur ce partenariat innovant. Pour l’occasion, Kurt Sorschak, président et chef de la direction de Xebec, sera accompagné de Louis Dufour, chef de la direction financière de Xebec, et de Prabhu Rao, chef de l’exploitation de Xebec. La présentation sera suivie d’une période de questions destinée aux représentants des médias.



Pour s’inscrire au webinaire: https://app.livestorm.co/xebec-adsorption-inc/xebec-and-fonds-de-solidarite-ftq-quebec-rng-partnership-webinar

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de développement qui fait appel à l’épargne des Québécois. Avec un actif net de 16,7 milliards de dollars au 30 novembre 2019, le Fonds appuie plus de 215 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 3100 entreprises et compte aujourd’hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implantée dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.xebecinc.com .

Avertissement

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des déclarations et des informations de nature prospective (ci-après dénommées collectivement « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à des risques et à des incertitudes. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce à l’utilisation de termes comme « planifie », « cherche », « s’attend », « estime », « entend », « anticipe », « croit », « pourrait », « probablement », ou des variations de ces termes, ou encore des déclarations stipulant que certains événements, actions ou résultats « peuvent », « seront », « pourraient », « seront pris », « se produiront », « seront réalisés », ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives, notamment les déclarations concernant les futures dépenses d’investissements, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les performances économiques, l’endettement, la situation financière, les pertes et les perspectives futures, mais aussi les attentes de la direction de Xebec à l’égard des informations relatives à l’entreprise ou au développement et à la croissance des activités de Xebec, impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient amener les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à des facteurs et des incertitudes sur le plan commercial et économique, mais aussi à d’autres facteurs qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement, notamment les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, comme, entre autres, le dernier rapport de gestion annuel ou bien la dernière notice annuelle, déposés sur le site Web SEDAR (www.sedar.com). Par ailleurs, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient survenir, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations ou informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs concernent, entre autres, la condition incertaine et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en conséquence de la pandémie de Covid-19, la capacité de Xebec de générer une croissance de revenus, la capacité de Xebec et du Fonds à identifier d’autres partenaires, la capacité du partenariat à mobiliser des investissements de capitaux supplémentaires, le développement du marché du gaz renouvelable au Canada, la capacité du partenariat à identifier des projets de gaz renouvelable intéressants dans lesquels investir, le prix des matières premières, la capacité de Xebec de respecter tous ses autres engagements et plans commerciaux, le nombre limité de clients de Xebec, la perte potentielle d’employés clés, la volatilité du cours des actions et d’autres facteurs. Bien que Xebec estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué de presse. En effet, rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués, ni même qu’ils se produiront. Sauf si la loi applicable l’exige, Xebec n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective en cas de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.