Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 1.6.2020, klo 14.10



ILKKA-YHTYMÄ OYJ ON SAANUT SUURIMMILTA OSAKKEENOMISTAJILTA ILMOITUKSEN KANNATTAA YHTIÖKOKOUSKUTSUN MUKAISIA ESITYKSIÄ YHTIÖKOKOUKSESSA 10.6.2020



Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.6.2020 kello 10.00 alkaen Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitiloissa, Koulukatu 10, 60100 Seinäjoki. Koronavirusepidemian vuoksi yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä voidaan noudattaa.



Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi ja kokouksen keston lyhentämiseksi Ilkka-Yhtymä Oyj on saanut yhtiön suurimmilta osakkeenomistajilta ilmoituksen, että nämä kannattavat yhtiökokouskutsun mukaisia esityksiä, ja että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla. Nämä osakkeenomistajat edustavat noin 32 prosenttia kaikista osakkeista ja noin 26 prosenttia kaikista osakkeisiin oikeuttavista äänistä.



Ilkka-Yhtymä Oyj suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti ja turvallisuussyistä yhtiö pyytää vahvasti osakkeenomistajia olemaan saapumatta kokouspaikalle. Sen sijaan osakkeenomistajia kehotetaan seuraamaan yhtiökokousta verkossa, ja käyttämään äänioikeuttaan yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla tai äänestämällä ennakkoon.



Yhtiökokoustiedot ja ohjeet ovat osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous.



ILKKA- YHTYMÄ OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 040 766 5418



JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi