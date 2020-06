TORONTO, 01 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le domicile des Blue Jays devient l’entrepôt temporaire de plus de 4,5 millions de kilos de nourriture, grâce à l’apport de Rogers et de la Jays Care Foundation à Banques alimentaires Canada dans le cadre du nouveau programme Nourrir à coup sûr (Step Up to the Plate). Pour appuyer les banques alimentaires qui composent encore avec une chute importante des dons d’aliments et avec une forte baisse du nombre de bénévoles, le Rogers Centre entreposera 6 000 palettes de denrées qui seront triées en paniers alimentaires sur le terrain et livrées aux familles dans le besoin partout au pays.



Chaque panier sera rempli de diverses denrées non périssables, ce qui comblera les besoins alimentaires d’une personne pendant une semaine. Des centaines d’employés de Rogers, accompagnés de leurs familles, rempliront les paniers alimentaires dans le cadre du programme annuel de bénévolat Générosité partagée, et des centaines d’autres employés de Rogers au Canada verront à la distribution de ces paniers alimentaires au sein des banques alimentaires locales partout au pays. L’entreprise fera également appel à son équipe mobile de vente au détail, Pro chez vous mc , qui offrira son aide pour ce qui est des livraisons. L’objectif est de remplir 390 000 paniers, pour un total de 8 millions de repas.

Selon Melinda Rogers-Hixon, vice-présidente du conseil d’administration de Rogers Communications : « Pour Rogers, tous les Canadiens font partie de notre famille élargie, et nous croyons fermement qu’il est de notre responsabilité de redonner à la communauté et d’aider les membres de nos familles dans le besoin. Le Rogers Centre est vacant jusqu’à la reprise des activités du baseball, et nous avons là une belle occasion d’ouvrir nos installations et d’offrir à Banques alimentaires Canada une ressource plus que nécessaire. »

Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications, est d’accord : « Rogers possède une solide tradition d’aide communautaire, et les 25 000 membres de notre équipe partout au pays sont là pour redonner ensemble aux Canadiens qui en ont le plus besoin. Grâce à nos employés, à nos clients et aux partisans des Blue Jays, nous avons déjà livré plus de deux millions de repas à Banques alimentaires Canada depuis le début de la crise de la COVID-19, et nous sommes heureux de nous retrousser les manches encore une fois pour aider à remplir plus de paniers à l’intention des Canadiens qui comptent sur ces dons. »

Nourrir à coup sûr (Step Up to the Plate) s’ajoute à l’initiative de Rogers entreprise en mars par l’entremise de ses actifs médias, soit une campagne de collecte de fonds et de sensibilisation lancée à l’intention de Banques alimentaires Canada. Rogers concentre ses efforts sur le soutien qu’elle apporte aux personnes les plus vulnérables tant pendant qu’après la pandémie, car il est prévu que les répercussions économiques de la COVID-19 dureront encore longtemps après la levée des règles en vigueur actuellement.

« Des millions de personnes ont perdu leur emploi et un nombre inquiétant d’entreprises ferment chaque jour; c’est pourquoi nous sommes reconnaissants à Rogers et à la Jays Care Foundation pour leur contribution et leurs efforts au Rogers Centre », a déclaré Chris Hatch, chef de la direction, Banques alimentaires Canada.

L’appui offert par les Blue Jays à Banques alimentaires Canada en est à sa 36e année consécutive, et la campagne annuelle qui en fait partie, c’est-à-dire la Lady Jays Food Drive, collecte d’aliments organisée par les conjointes et amies des joueurs des Blue Jays, est la plus ancienne initiative communautaire du club de baseball.

Pour Robert Witchel, directeur général de la Jays Care Foundation : « Jays Care s’efforce fièrement de fournir chaque année un environnement équitable à plus de 35 000 enfants et jeunes vulnérables, et bon nombre de nos programmes offrent des repas nutritifs aux enfants des communautés partout au Canada. La crise de la COVID-19 a eu des répercussions d’une sévérité disproportionnée sur les Canadiens qui vivaient déjà une période difficile. C’est pourquoi nous avons réagi en redoublant d’efforts pour répondre aux incertitudes alimentaires au sein des communautés; grâce à nos partenaires et aux amateurs de baseball, nous avons contribué en fournissant plus de 1,5 million de repas. Nous sommes heureux de nous joindre à Rogers et de tirer parti de notre stade de baseball pour fournir encore plus de repas aux Canadiens qui en ont besoin. »

Rogers a consulté l’Agence de santé publique de Toronto afin que toutes les précautions nécessaires soient prises quant à la santé et à la sécurité des bénévoles et de tous ceux qui participent au programme Nourrir à coup sûr (Step Up to the Plate).

Les Canadiens qui veulent apporter leur contribution, quelle qu’elle soit, à Banques alimentaires Canada n’ont qu’à visiter le site banquesalimentairescanada.ca .

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de services sans-fil et résidentiels, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com .

À propos de la Jays Care Foundation

La Jays Care Foundation, organisme caritatif des Toronto Blue Jays, utilise le baseball pour enseigner des compétences essentielles et créer des changements sociaux durables pour plus de 35 000 enfants et jeunes partout au Canada. La fondation est présente dans les 10 provinces et les deux territoires du Canada et pilote fièrement des programmes communautaires qui contribuent à offrir un environnement équitable aux enfants canadiens aux prises avec des difficultés. La fondation a également investi, par l’entremise du programme Field of Dreams, plus de 10 millions de dollars afin d’appuyer la construction ou la rénovation de plus de 100 terrains de baseball et terrains de jeux partout au pays. Pour plus d’information, visitez jayscare.com ; vous pouvez aussi suivre @JaysCare sur Twitter et Instagram, aimer la page Jays Care sur Facebook ou téléphoner au 416-341-1456.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l’échelle nationale pour soulager la faim aujourd’hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens vivant dans l’insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L’an dernier, ils ont reçu plus de 1,1 million de visites par mois. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 70 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d’y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site www.banquesalimentairescanada.ca.