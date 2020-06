BOUCHERVILLE, Québec, 01 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (« Colabor ») (TSX : GCL) annonce la prolongation du terme de ses facilités de crédit jusqu’au 13 octobre 2021, dont le montant autorisé a été réduit à 90 millions de dollars et qui ne sont pas présentement utilisées. De plus, l’échéance de la dette subordonnée avec le Fonds de solidarité FTQ sera prolongée, jusqu’au 15 février 2022.



« Le report de ces échéances nous permettra de concentrer nos efforts à poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique et démontre le soutien à celui-ci par nos principaux partenaires financiers », mentionne M. Louis Frenette, Président et chef de la direction de Colabor.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles de Colabor concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives et les événements futurs. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses. Les résultats et les événements réels peuvent différer. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS DE COLABOR

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs). À travers ces deux segments d’exploitation, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes par l’intermédiaire des activités Broadline.

Renseignements complémentaires :



Groupe Colabor Inc.

Pierre Gagné

Premier Vice-président et chef de la direction financière

450-449-4911 ext. 1308

investors@colabor.com