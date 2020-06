Tous les montants de ce communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire.

MONTRÉAL, 01 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a confirmé aujourd’hui avoir clos la vente, antérieurement annoncée, du programme d’avions CRJ Series à Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI) (TOKYO:7011) pour une contrepartie en espèces d’environ 550 millions $, sous réserve des ajustements post-clôture et la prise en charge par MHI des passifs, totalisant environ 200 millions $, liés aux garanties de crédit, aux garanties de valeur résiduelle et aux concessions de location. En vertu de l’entente, la participation au résultat net de Bombardier dans le programme de titrisation d’avions régionaux (RASPRO), d’une valeur d’environ 170 millions $, a été transférée à MHI.



Par cette vente, MHI acquiert les activités de maintenance, de soutien, de remise à niveau, de marketing et de vente liées aux avions CRJ Series, y compris les activités du réseau de service et de soutien connexe situées à Montréal, Québec à Toronto, Ontario, à Bridgeport, Virginie-Occidentale et à Tucson, Arizona, ainsi que les certificats de type.

Bombardier continuera à fournir des composants et des pièces de rechange et assemblera pour le compte de MHI les 15 avions CRJ du carnet de commandes au 31 mars 2020 jusqu’à livraison complète de ces avions qui devrait intervenir au cours du second semestre de 2020.

Bombardier conserve certains passifs représentant une portion des garanties de crédit et des garanties de valeur résiduelle totalisant 288 millions $ au 31 mars 2020. Ce montant est en grande partie fixe et ne variera pas en fonction des variations futures de la valeur des avions, et il est à payer par Bombardier principalement au cours des quatre prochaines années.

