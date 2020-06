QUÉBEC, 01 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- M. Jonathan Bélanger, président de Maturin.ca, annonce que la plateforme transactionnelle pour l'achat de produits alimentaires québécois a servi son 5000e client!



Maturin, c’est une plateforme numérique qui permet de vendre et d’acheter les aliments de plus de 500 producteurs québécois sans intermédiaires. Avec ses 1550 produits en entrepôt, c’est le plus grand distributeur de produits alimentaires québécois sans intermédiaires en ligne. Depuis sa création en 2018, Maturin a envoyé plus de 22 000 messages automatiques et se sont plus de 75,000 utilisateurs par mois qui ont consulté l’épicerie en ligne.

Maturin cumule une note de satisfaction de 9,8/10 sur le site Avis Vérifiés.

Véritable extension des activités de nos fermes, le marché numérique de l’alimentation offre aux consommateurs un lien de proximité avec les personnes qui produisent et transforment les aliments. Maturin offre la possibilité aux producteurs et aux transformateurs de prendre le virage numérique pour continuer à nourrir la population québécoise. En s'approvisionnant sur Maturin.ca, les consommateurs encouragent les entreprises bioalimentaires québécoises tout en consommant des produits frais et locaux, comme s’ils se rendaient au petit marché public.

À terme, Maturin prévoit distribuer les stocks de plus de 1180 producteurs agricoles et de susciter le virage numérique auprès des marchés publics du Québec. Notre solution de distribution et de logistique rend accessibles les produits du terroir, plus rapidement et à moindre coût, comme en témoignent nos 5000 clients satisfaits.

CITATION

« Plus que jamais, il est important de soutenir l’achat local ! Et Maturin.ca offre cette opportunité de contribuer à la souveraineté alimentaire du Québec en créant un lien de proximité entre les producteurs et les consommateurs. Pour ce faire, un virage numérique était nécessaire. Aujourd’hui, je constate que les Québécois sont non seulement prêts à une épicerie en ligne, mais aussi de soutenir l’agriculture locale » explique Jonathan Bélanger, co-fondateur et président de Maturin.ca .

À propos de Maturin

Maturin, le marché numérique de l’alimentation, offre un accès rapide aux aliments locaux, sans intermédiaire entre le consommateur et le producteur, au meilleur coût possible et livrés partout au Québec. Avec plus de 350 producteurs de 2000 produits, on trouve sur Maturin.ca tout le nécessaire pour remplir son garde-manger et son frigo de bons aliments d’ici. La plateforme est soutenue par Financement agricole Canada, le Conseil de la transformation agroalimentaire du Québec, Aliments du Québec, l’Association des marchés publics du Québec et l’ensemble des tables bioalimentaires du Québec.

