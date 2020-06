LAVAL, Québec, 01 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou « la Société ») (TSX.V : LLG ; OTCQX : MGPHF) présente une mise à jour corporative et annonce un changement au conseil d’administration.



Développement commercial et discussions stratégiques

Au cours des dernières semaines, Mason Graphite a intensifié ses discussions avec d’importants utilisateurs de graphite sphérique (2e transformation), produit utilisé dans la fabrication des batteries Li-ion. Ces clients potentiels, œuvrant au niveau de l’électrification des transports, travaillent activement à sécuriser leur chaîne d’approvisionnement en prévision de la très forte croissance de la demande anticipée dans les prochaines années. Et les récentes incertitudes, causées par la dépendance à une source unique pour les minéraux critiques, source potentiellement imprévisible et peu fiable, ont exacerbé ce besoin de sécurité. Ces discussions confirment à la direction de Mason Graphite que la Société représente une solution solide et durable pour répondre aux besoins de ses futurs clients.

Projet de 2e transformation | Optimisation des procédés pour les produits à valeur ajoutée

Dans la poursuite de son développement, Mason Graphite réalisera au cours des prochaines semaines de nouveaux essais d’optimisation de la purification chimique en collaboration avec COREM; l’objectif étant de maximiser la réutilisation des réactifs et de l’eau afin de réduire l’empreinte environnementale du procédé. Une nouvelle campagne de pilotage de graphite sphérique enrobé est par ailleurs prévue au cours de la saison estivale 2020; il s’agira du second lot produit à l’échelle pilote.

Les tests de cyclage sur le produit sphérique du premier lot pilote, suspendus à cause de la crise de la COVID-19, devraient quant à eux reprendre très prochainement. Jusqu’à présent, les résultats sont très positifs.

Finalement, Mason Graphite a récemment reçu des échantillons de graphite sphérique non enrobé de fournisseurs potentiels afin de continuer le développement du projet d’usine de 2ème transformation. Les caractérisations et essais sur ces produits débuteront au cours des prochaines semaines.

Projet de 1ère transformation | Mise à jour

La Société continue d’avancer le projet de mine et concentrateur; les travaux en cours se concentrent principalement sur la gestion des résidus, l’obtention des permis et l’entretien général (réparation de la route forestière, plantation d’arbres, etc.). Tel que mentionné auparavant, la très grande qualité du gisement de Lac Guéret de même que l’avancement important du projet de concentrateur (ingénierie, équipements, permis, etc.) demeurent des actifs clés pour la Société, actifs qui seront réactivés dès que les conditions des marchés le permettront.

Bilan et ressources financières

Avec une encaisse approximative de 31 M$ (au 31 mars 2020), aucune dette à long terme, une direction expérimentée et efficace, ayant une stratégie corporative définie et un faible niveau de dépenses récurrentes, la Société est très bien positionnée pour poursuivre ses activités efficacement et durablement.

Changement au conseil d’administration

La Société annonce que Paul Carmel, président du conseil d’administration et président et chef de la direction par intérim, démissionnera de ces deux postes le 1er septembre 2020 afin de poursuivre sa carrière dans le domaine de l’investissement minier. Paul siège sur le conseil d’administration de Mason Graphite ainsi qu’en tant que son président depuis le 15 mars 2018; depuis le 1er avril dernier, il occupe également par intérim la fonction de président et chef de la direction à la suite du départ du précédent président et chef de la direction.



Le comité de recrutement mis en place à la fin du mois de février, pour identifier le successeur de ce dernier, poursuit d’ailleurs son travail et a confiance qu’il sera en mesure de combler ce poste prochainement.

Consentement de la personne qualifiée

Jean L’Heureux, Ing., M. Ing., Vice-président exécutif, Développement du procédé pour Mason Graphite, et une Personne qualifiée, tel que défini par l’IN 43-101 pour Mason Graphite, était responsable de la vérification des données présentées dans ce communiqué de presse et l’a lu et approuvé.

À propos de Mason Graphite

Mason Graphite est une compagnie canadienne dédiée à la production et à la transformation de graphite naturel. Sa stratégie de croissance comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment destinés aux technologies vertes, dont l’électrification des transports. Elle détient également 100 % des droits du gisement de graphite naturel du Lac Guéret, l’un des plus riches au monde. La Société est dirigée par une équipe expérimentée comptant plusieurs décennies d’expérience cumulée dans le graphite, notamment au niveau de la production, de la vente ainsi que de la recherche et du développement.

Pour plus d’information : www.projetlacgueret.com .

Source :

Ana Rodrigues, à info@masongraphite.com ou au +1 514 289 3580

Siège social : 3030, boulevard Le Carrefour, bureau 600, Laval, Québec, H7T 2P5

Énoncés de mise en garde

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Toute information contenue dans ce document qui n'est pas clairement de nature historique peut constituer un énoncé prospectif. En règle générale, ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme « planifie », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « ne prévoit pas », « croit», ou des variantes de ces mots et expressions ou l'énoncé que certaines actions, certains événements ou résultats «peuvent », « pourraient », « seraient », « seront prises », «se produire» ou « être atteint ». L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Compagnie sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent mais sans s'y limiter : (i) la volatilité du cours des actions; (ii) les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; (iii) la possibilité de dépréciations et de perte de valeur; (iv) les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; (v) les risques associés à l'établissement de titres de propriété et des actifs miniers; (vi) les risques associés à la participation à des coentreprises; (vii) les fluctuations des prix des matières premières; (viii) les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d’exploration, de développement et de production; (ix) la concurrence à laquelle fait face l'émetteur à l’égard de l’embauche du personnel expérimenté et de l’obtention du financement; (x) l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; (xi) les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant l'émetteur; (xii) les risques associés aux diverses réglementations environnementales auxquelles l'émetteur est assujetti; (xiii) les risques liés aux retards réglementaires et d’obtention de permis; (xiv) les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; (xv) la dépendance envers le personnel clé; (xvi) les risques de liquidité; (xvii) le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; (xviii) la Compagnie ne prévoit pas déclarer de dividendes à court terme; (xix) le risque de litiges et (xx) la gestion des risques. L'information prospective est fondée sur des hypothèses que la direction de l’entreprise croit être raisonnables au moment où elles sont faites, y compris mais sans s'y limiter, les activités d'exploration continues, aucun changement défavorable important dans les prix des métaux, les plans d'exploration et de développement procédant tel que prévu et la réalisation de leurs résultats attendus, l'obtention des approbations réglementaires requises, et les autres hypothèses et facteurs énoncés aux présents textes. Bien que la Compagnie ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui fassent en sorte que les résultats ne soient pas ceux attendus, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Cet énoncé de mise en garde sur les informations de nature prospective a été fourni afin d’aider les investisseurs à comprendre les activités de la Compagnie, ses opérations et ses plans d'exploration et peut ne pas convenir à d'autres fins. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse, et la Compagnie ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.