June 01, 2020 13:28 ET

Valoe Oyj Pörssitiedote 1.6.2020 klo 20.28

Savcor Technologies Oy on ilmoittanut Valoe Oyj:lle ("Yhtiö"), että sen ja sen kanssa yksissä tuumin toimivien henkilöiden yhteenlaskettu ääniosuus Yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä on 32,27 % ja ylittänyt siten pakollista julkista ostotarjousta koskevan 30 prosentin rajan. Edellä mainittua ääniosuutta laskettaessa ei ole otettu huomioon Yhtiöllä itsellään oleviin osakkeisiin liittyviä ääniä.

Savcor Technologies Oy on ilmoittanut Yhtiölle arvioivansa omansa ja sen kanssa yksissä tuumin toimivien henkilöiden osuuden laskevan alle 30 prosentin osakeannissa, jonka järjestämiseen Yhtiö on 6.5.2020 julkistetun mukaisesti sitoutunut ja jossa tiedotetun mukaisesti tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 18.518.518 uutta osaketta. Edelleen Savcor Technologies Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että mikäli edellä mainittu osakeanti ei toteutuisi suunnitellusti eikä Savcor Technologies Oy:n ja sen kanssa yksissä tuumin toimivien henkilöiden ääniosuus laskisi alle 30 prosentin osakeannin seurauksena, tulee Savcor Technologies Oy ja/tai sen kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt myymään omistamiaan Valoen osakkeita siten, että niiden yhteenlaskettu osuus Valoen kaikista osakkeista laskee alle tarjousvelvollisuusrajan 30 päivän sisällä tarjousvelvollisuusrajan ylittymisestä eli 29. kesäkuuta 2020 mennessä, jolloin velvollisuutta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous ei enää ole.

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.