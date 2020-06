LAVAL, Québec, 01 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, annonce aujourd’hui que, pour créer une équipe de direction plus centralisée, Savaria transférera la fonction de chef de la direction financière à Brampton, en Ontario, où se trouve sa principale usine de fabrication nord-américaine et la place d’affaires du chef de la direction et du vice-président des opérations de la Société. À la suite de cette décision, le chef de la direction financière actuellement basé à Laval (Québec), Mauro Ferrara quittera Savaria le 21 août 2020.



« Je tiens à remercier M. Ferrara pour ses contributions à Savaria et je lui souhaite plein succès dans ses projets futurs. Alors que notre équipe de comptabilité corporative demeurera à Laval, Québec, notre désir de se concentrer sur les stratégies opérationnelles en Ontario et dans certaines autres installations de fabrication est conforme à notre désir de croître et d’améliorer constamment notre efficacité, » a déclaré M. Marcel Bourassa, Président et chef de la direction de Savaria.

M. Ferrara a déclaré : « Je tiens à remercier tous mes collègues, ainsi que Marcel Bourassa, pour mon passage chez Savaria. Savaria est une entreprise bien gérée, avec une noble cause et une excellente gamme de produits, qui sera sans aucun doute encore mieux positionnée après la crise de la COVID-19. »

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne, Italie, République tchèque, Pologne et Royaume-Uni), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1 450 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine), à Milan (Italie) et à Newton Abbot (Royaume-Uni).

