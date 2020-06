MONTRÉAL, 01 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSE : VLN) (la « Société »), l’un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, est heureux d’annoncer la nomination aujourd’hui de Réjean Ostiguy, CPA au poste de directeur financier). Il sera un membre clé de l’équipe de la haute direction de la Société et succède à John Ball qui a occupé ce poste depuis le 1er juin 2005. M. Ostiguy se rapportera directement à Yves Leduc, chef de la direction et au président du comité de vérification de Velan Inc.



Réjean Ostiguy a mené une brillante carrière au sein du département des Finances d’entreprises dans divers secteurs industriels. Il a occupé plusieurs postes de direction en assumant des responsabilités croissantes dans le domaine des finances, tout d’abord chez BRP (TSE : DOO) puis de 2013 à 2019 chez Knowlton Development Corporation (« KDC ») où il a acquis une connaissance et une expérience approfondies en finance et comptabilité, ainsi qu’en restructuration corporative et en acquisitions. Depuis qu’il s’est joint à la Société en aout 2019, M. Ostiguy a travaillé en étroite collaboration avec John Ball pour assurer la transition vers ce nouveau rôle. M. Ball continuera à soutenir la Société en qualité de vice-président exécutif, Finance mondiale. Il continuera de se rapporter à Yves Leduc, chef de la direction de Velan Inc. et se concentrera entre autres sur les aspects financiers touchant les filiales étrangères de la Société.

Yves Leduc, Chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « En mon nom propre, celui de la famille Velan et de tous les employés je tiens à remercier John Ball pour le leadership dont il a fait preuve comme directeur financier. Durant ses quinze années chez Velan, il a été un conseiller de grande valeur et un exceptionnel collaborateur. Nous sommes chanceux de pouvoir continuer de compter sur son expérience et son leadership, alors que Réjean lui succède comme directeur financier. Réjean s’est joint à notre équipe l’été dernier, emmenant avec lui une expérience impressionnante, et hautement pertinente à notre industrie, ainsi qu’à notre orientation stratégique. Au cours des derniers mois, il a démontré que sa solide réputation comme expert en finances dans le secteur manufacturier, comme leader et joueur d’équipe, était tout-à-fait méritée. Je me réjouis du rôle qu’il va jouer a la tête de notre département des finances et suis convaincu qu’il contribuera rapidement et activement au succès de la Société ».

« Je suis très fier de faire partie de l’équipe de direction de Velan Inc. et tiens à remercier John Ball pour une période de transition qui s’est déroulée de manière impeccable. J’ai hâte de contribuer au succès de l’entreprise, » a dit Réjean Ostiguy.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. ( www.velan.com ) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 371,6 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte plus de 1 775 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d’exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Yves Leduc, chef de la direction

ou

Réjean Ostiguy, directeur financier

Tél. : 514-748-7743

Téléc. : 514-748-8635

Web : www.velan.com