MONTRÉAL, 01 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il a acheminé 2,52 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales de l’Ouest canadien, soit plus que le précédent record de 2,40 MTM établi en mai 2014 et 20 % de plus que la moyenne triennale.



Ces résultats sans précédent s’inscrivent dans la foulée des records établis en mars et en avril, alors que le CN a transporté respectivement 2,62 MTM et 2,73 MTM de céréales de l’ouest du Canada. Depuis le début de la campagne agricole 2019-2020, le CN a acheminé 23.3 MTM de céréales de l’Ouest canadien.

Pour ce qui est de sa performance à l’échelle du Canada, le CN a également amélioré un record pour un mois de mai en acheminant 2.60 MTM de céréales par rapport au précédent record de 2,52 MTM établi en 2014.

« L’année n’a été facile ni pour les agriculteurs ni pour la chaîne d’approvisionnement, mais en travaillant en étroite collaboration avec nos clients, nous avons pu nous adapter et nous montrer à la hauteur », a observé James Cairns, premier vice-président Chaîne d’approvisionnement, Transport par rail du CN. « Cette campagne agricole a été marquée par des récoltes tardives à cause de la pluie, des interruptions de service et une pandémie; tous ces facteurs se sont répercutés sur la chaîne d’approvisionnement et, pourtant, les résultats continuent de battre des records. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en travaillant en collaboration avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement, les agriculteurs et les intervenants. Nous remercions les milieux agricoles de leurs commentaires et suggestions, et nous tenons à ce qu’ils sachent que nous sommes résolus à les soutenir et à répondre à leurs besoins. »

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca .