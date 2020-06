TORONTO, 01 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une 911 d’avant-garde qui emprunte certains éléments esthétiques des années 1950 et du début des années 1960 : Porsche présente la 911 Targa 4S Heritage Design, le premier d’une série de quatre modèles de collection issus de la stratégie Heritage Design. Cette édition spéciale exclusive signée Porsche Exclusive Manufaktur revoit certains détails esthétiques extérieurs et intérieurs d’époque et les intègre à des technologies de pointe. Ce modèle peut être commandé dès à présent et arrivera dans les Centres Porsche du Canada cet automne. Son prix de départ a été fixé à 205 900 $. Cette édition est limitée à 992 exemplaires, en référence à la dénomination interne du modèle. Parallèlement au lancement de l’édition spéciale, des options intérieures seront intégrées à l’ensemble Heritage Design qui sera livrable pour toutes les 911 du millésime en cours. Porsche Design a créé un chronographe haute précision en édition limitée réservé exclusivement aux propriétaires du modèle de collection.



« Les modèles Heritage Design évoquent de beaux souvenirs des années 1950, 1960, 1970 et 1980 pour les clients et les passionnés. Aucune autre marque n’arrive à moderniser les classiques aussi bien que Porsche. C’est ainsi que nous réalisons les souhaits de nos clients. Avec les éditions spéciales exclusives naît une nouvelle gamme de produits qui occupe la dimension ‘style de vie’ dans notre stratégie », a déclaré Oliver Blume, président du Conseil d'administration, Porsche AG.

Les cinq couleurs extérieures, dont cerise métallisé en exclusivité, assorties d’emblèmes dorés serviront à créer une allure authentique des années 1950. Le design extérieur de la 911 Targa 4S Heritage Design séduit également par ses films décoratifs blancs de grande qualité évoquant l’histoire de la marque, notamment les pointes qui ornent les ailes avant, typiques des premières Porsche de compétition. Aussi, l’écusson Porsche Heritage qui orne la grille du capot moteur s’inspire de celui que l’on remettait jadis au propriétaire d’une Porsche 356 ayant atteint 100 000 km au compteur. Ce sceau de qualité d’antan au design revisité ornera l’arrière des quatre modèles Porsche Heritage Design. L’écusson Porsche historique de 1963 qui orne le capot avant, le volant, les enjoliveurs de roues et la clé de contact exprime aussi le lien entre le passé et le présent. Les appuie-tête et l’étui à clé revêtent aussi cet écusson en relief. L’édition spéciale se démarque aussi par ses jantes 20/21 pouces « Carrera Exclusive Design » livrées de série et ses étriers de frein noirs au style historique classique.

Le design de l’habitacle est aussi un hommage à la tradition : l’intérieur exclusif deux tons associe le cuir rouge bordeaux au cuir club OLEA beige Atacama ou le cuir noir au cuir club OLEA beige Atacama. Le velours côtelé, présent dans la Porsche 356 et très à la mode dans les années 1950, habille avec élégance les sièges et les panneaux de porte de l’édition limitée. Le compte-tours et le chronomètre au design classique avec éclairage vert soulignent l’expérience riche en émotions, tout comme le revêtement du pavillon en microfibre perforé et les nombreuses garnitures en cuir Porsche Exclusive Manufaktur. La plaque métallique sur le tableau de bord indique le numéro de l’édition limitée.

Le premier modèle Heritage Design, qui s’inspire de la nouvelle 911 Targa de la génération 992 lancée tout récemment, bénéficie des dernières technologies au chapitre du châssis, des systèmes d’aide à la conduite et de l’infodivertissement. Il est animé par un moteur biturbo de 443 ch. Couplé à la boîte 8 vitesses à double embrayage, ce moteur à plat de haute technicité permet d’atteindre plus de 304 km/h en vitesse de pointe. La 911 Targa (avec assistance au départ arrêté) boucle le 0 à 100 km/h en moins de 3,6 secondes.

La stratégie de Porsche Heritage Design : réinterpréter le design historique de la marque

Chargés d’une grande émotion, les modèles Heritage Design explorent l’aspect « style de vie » dans la stratégie de Porsche. Ici, les designers Style Porsche et Porsche Exclusive Manufaktur réinterprètent les emblématiques 911 et les intérieurs des années 1950 à 1980. L’ensemble Heritage Design proposé en option sur la 911 Speedster en 2019 préfigurait déjà les principes de cette stratégie. Porsche prévoit produire quatre éditions spéciales en série limitée, qui seront dévoilées au fil du temps.

Chronographe 911 Targa 4S Heritage Design Edition : la montre assortie à la voiture

Porsche Design a créé un chronographe de grande qualité exclusivement pour les propriétaires de l’édition limitée : le chronographe 911 Targa 4S Heritage Design. À l’instar de la voiture, la production de cette montre mécanique au design élégant et soigné sera limitée à 992 unités. De nombreux détails s’inspirent de la légendaire Porsche 356 et de l’emblématique Porsche 911 Targa, notamment le design du cadran et de sa trotteuse blanche et ses anneaux vert phosphore qui évoquent le compteur de vitesse et le compte-tours de ces sportives. Les chiffres des heures reprennent la typographie caractéristique de la marque, tandis que le bracelet est réalisé dans le cuir d’origine des modèles Porsche. Enfin, le monogramme « 911 » en relief est un hommage supplémentaire à la sportive emblématique.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

