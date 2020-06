QUÉBEC, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® , acteur de premier plan de l’industrie offrant la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive, collabore avec STMicroelectronics , un chef de file mondial des semiconducteurs, en vue de créer une trousse d’évaluation LiDAR. ST sert une clientèle répartie dans l’ensemble du spectre des applications électroniques en plus d’être l’un des principaux fournisseurs de solutions destinées aux applications automobiles et industrielles. La trousse d’évaluation démontrera des concepts techniques et offrira des capacités de développement dans un LiDAR fonctionnel afin de permettre aux fournisseurs automobiles de niveau 1 et 2 ainsi qu’aux intégrateurs de systèmes industriels de mettre au point une solution LiDAR basée sur la technologie LeddarEngine ™ .

La trousse de LeddarTech comprendra les solutions de balayage laser à micro-miroir MEMS de ST ainsi que des technologies, des produits et des services d’autres partenaires de l’écosystème LeddarTech. La trousse d’évaluation vise les applications LiDAR automobiles frontales pour la conduite sur autoroute à grande vitesse, tels que les systèmes de pilotage sur autoroute et l’assistance aux embouteillages, ainsi que les applications LiDAR industrielles et robotiques. Pour faciliter cette coopération, LeddarTech a accueilli ST dans son Écosystème Leddar™, composé de chefs de file de la technologie.

Dans l’ensemble, cette coopération renforcera les facteurs de réussite requis par les clients des partenaires de l’écosystème en proposant une voie sûre et viable vers le déploiement de masse des systèmes de guidage routier, la conduite autonome et les utilisations industrielles.

« En faisant équipe avec ST, une entreprise reconnue pour ses technologies de conduite intelligente et d’industrie intelligente ainsi que pour ses solutions de balayage laser à micro-miroir MEMS, LeddarTech a la possibilité de lancer sur le marché des solutions LiDAR novatrices pour les marchés automobile et industriel. Cette collaboration réduira le temps de mise en marché, les coûts de développement et les risques pour les clients. Elle proposera également les avantages significatifs découlant d’un modèle de plateforme ouverte et très flexible offrant un potentiel de personnalisation, de différenciation et de valeur ajoutée », a déclaré Michael Poulin, vice-président, Partenariats stratégiques et développement corporatif chez LeddarTech. « En associant la technologie de ST à l’expertise d’autres membres sélectionnés, collaborant en synergie dans le cadre de l’écosystème Leddar™, nous fournissons collectivement tous les ingrédients clés permettant de déployer un LiDAR à grande échelle. »

« Conçues en gardant les exigences d’applications automobiles et industrielles à l’esprit, les solutions de balayage laser à micro-miroir MEMS de ST conviennent parfaitement à un large éventail d’utilisations haute performance, de grande précision et à haute fiabilité », a mentionné Anton Hofmeister, vice-président et directeur général de la division MEMS Microactuators de STMicroelectronics. « ST est ravie d’unir ses forces avec LeddarTech et ses partenaires et de mettre ses compétences et ses technologies au profit des clients qui mettent au point des applications LiDAR avancées qui augmentent la sécurité et la commodité dans l’ensemble des marchés cibles. »

