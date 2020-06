QUEBEC CITY, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech , líder do setor no fornecimento da plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável, está trabalhando com a STMicroelectronics , líder global de semicondutores, para criar um Kit de Avaliação LiDAR. A ST atende clientes em todo o espectro de aplicações eletrônicas e é um fornecedor líder de soluções para aplicações automotivas e industriais. O kit de avaliação apresentará conceitos técnicos e oferecerá capacidades de desenvolvimento em um LiDAR funcional para integradores de sistemas automotivos Tier 1-2 e industriais para desenvolver uma solução LiDAR baseada na tecnologia LeddarEngine™ .



O kit da LeddarTech incluirá soluções de leitura de feixe de laser baseadas em MEMS-mirror da ST, juntamente com tecnologias, produtos, e serviços de outros sócios do ecossistema da LeddarTech. O kit de avaliação está sendo desenvolvido com foco nas aplicações LiDAR dianteiras automotivas para condução em rodovias de alta velocidade, como piloto de rodovia e assistência de engarrafamento, bem como aplicações LiDAR industriais e robóticas. Para facilitar essa cooperação, a LeddarTech deu as boas-vindas à ST na equipe Leddar™ Ecosystem de líderes em tecnologia.

Em geral, esta cooperação amplia os fatores de sucesso dos clientes dos nossos parceiros do ecossistema, fornecendo o caminho mais seguro e viável para a implantação de volume de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor, Condução Autônoma e Aplicações Industriais.

“Com essa união com a ST, conhecida por sua tecnologia de Condução Inteligente e de Indústria Inteligente, e suas soluções de leitura de feixe de laser baseadas em MEMS-mirror, permitem que a LeddarTech ofereça soluções automotivas e industriais inovativas de LiDAR para o mercado. Esta colaboração reduz o tempo de colocação dos produtos dos clientes no mercado e reduz os custos e riscos de desenvolvimento, proporcionando os benefícios de um modelo de plataforma aberta com alta flexibilidade e oportunidade de personalização, diferenciação e valor agregado”, disse Michael Poulin, Vice-Presidente de Parcerias Estratégicas e Desenvolvimento Corporativo da LeddarTech. “Com a combinação da tecnologia da ST com a experiência de outros membros selecionados, trabalhando em sinergia como parte do Ecossistema Leddar, podemos oferecer coletivamente todos os principais ingredientes para a implantação do LiDAR em escala”.

“Projetadas com aplicações automotivas e industriais exigentes em mente, as soluções de leitura de feixe de laser baseadas em MEMS-mirror da ST são ideais para uma escala larga de aplicações de alto desempenho, alta precisão e alta confiabilidade”, disse Anton Hofmeister, Vice-presidente do Grupo, Gerente Geral, Divisão do Microactuator de MEMS da STMicroelectronics. “É com prazer que a ST une suas forças com a LeddarTech e seus parceiros para contribuir com suas habilidades e tecnologias, para o benefício dos clientes que desenvolvem aplicações LiDAR avançadas, que aumentam a segurança e a conveniência em todos os mercados-alvo”.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngine, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSP™. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma. A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com , e LinkedIn , Twitter , Facebook e YouTube .

Contato: Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 ext. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com