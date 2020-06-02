魁北克, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®是 提供用途最广泛的可扩展 汽车和出行LiDAR平台 的行业领导者，将与全球半导体领导者 STMicroelectronics 合作开发LiDAR评估套件。ST服务于整个电子应用的客户，是一家领先的汽车和工业应用解决方案供应商。该评估套件将演示技术概念，并为汽车的1、2级和工业系统集成商提供功能性LiDAR的开发能力，以开发基于 LeddarEngine™ 技术的LiDAR解决方案。



LeddarTech的套件将包括ST基于MEMS镜像的激光波束扫描解决方案，以及来自其他LeddarTech生态系统合作伙伴的技术、产品和服务。该评估套件将开发用于高速公路驾驶的汽车前置LiDAR应用，如高速领航和交通拥挤辅助驾驶以及工业和机器人LiDAR应用。为促进本次合作， LeddarTech欢迎ST加入 Leddar™生态系统 技术领导团队。

总体而言，本次合作将提高我们生态系统合作伙伴客户的成功因素，为高级驾驶辅助系统、自动驾驶和工业应用提供最安全、最可行的批量部署路径。

“通过与以智能驾驶和智能工业技术以及基于MEMS镜像的激光波束扫描解决方案而闻名的ST合作，LeddarTech能够为市场提供创新的LiDAR汽车和工业解决方案。此次合作可缩短客户的上市时间，降低开发成本和风险，同时可实现开放平台模式的优势，提供较高的灵活性，并带来定制、差异化和增值方面的机会，” LeddarTech战略合作伙伴关系和企业发展副总裁Michael Poulin表示。“将ST的技术与其他优选成员的专业知识相组合，加上Leddar生态系统的协同作用，我们将共同提供可大规模部署LiDAR的所有关键系统。”

“将要求苛刻的汽车和工业应用融入设计之中，基于MEMS镜像的激光波束扫描解决方案非常适合各种高性能、高精度和高可靠性的应用，” STMicroelectronics MEMS微执行器事业部集团副总裁兼总经理Anton Hofmeister表示。“ST很高兴与LeddarTech及其合作伙伴合作，利用其技能和技术为开发高级LiDAR应用的客户获益，提高所有目标市场的安全性和便利性。”

关于LeddarTech

LeddarTech是一家提供用途最为广泛的可扩展汽车及出行LiDAR平台的行业领先企业。该平台所依托的独特LeddarEngine™系统包括一套经功能安全认证的汽车级系统芯片，并结合了专属的LeddarSP™信号处理软件。该公司为尖端出行遥感应用提供了多项创新，其70多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。LeddarTech还为出行市场提供固态高性能LiDAR模块解决方案，用于自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车和机器人出租车。开发这些模块的目的旨在支持出行市场，同时也证明LeddarTech的汽车和出行平台正是其他LiDAR供应商赖以构建项目的基础。

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联系人：Daniel Aitken，LeddarTech营销和传播副总裁

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