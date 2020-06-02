魁北克市, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 以提供最多功能和最能擴展的汽車及流動 LiDAR 平台領先業界，現宣布與全球半導體業領導者 STMicroelectronics 合作，創作 LiDAR 評估套件。ST 為客戶提供覆蓋各式電子用途的服務，是汽車和工業用途解決方案的領先供應商。評估套件將會展示技術概念，並可以於第 1-2 代無人駕駛及工業系統整合器運作的 LiDAR 開發功能，以於 LeddarEngine™ 技術發展 LiDAR 解決方案。
LeddarTech 的套件將會包括 ST 的 MEMS 鏡激光掃描解決方案以及 LeddarTech 其他生態系統合作夥伴的技術、產品和服務。評估套件專為於高速公路無人駕駛汽車前方應用 LiDAR 而設，例如公路駕駛和交通擠塞輔助系統，另外亦可以使用於 LiDAR 的工業及機械用途。為加強合作，ST 已加入 LeddarTech 的 Leddar™ Ecosystem 技術領導者團隊。
總括來說，這合作為高級駕駛者輔助系統 (Advanced Driver Assistance System)、無人駕駛 (Autonomous Driving) 和工業用途 (Industrial Application) 提供最安全、最可行的大型實施方式，增強我們生態系統合作夥伴客戶的實力。
「ST 以智能駕駛 (Smart Driving)、智能工業 (Smart Industry) 技術以及 MEMS 鏡激光掃描解決方案聞名，與他們合作可以讓 LeddarTech 提供創新的 LiDAR 汽車及工業解決方案。與 ST 合作可以縮短客戶的產品推出時間，並降低開發成本和風險，與此同時，這個靈活和開放的平台模型，亦有訂制、變化和增值的優勢。」LeddarTech 的策略合作及企業發展副總裁 Michael Poulin 說。「ST 的技術結合指定成員的專長，在 Leddar Ecosystem 裡協作相得益彰，共同提供大型實施 LiDAR 的所有關鍵部分。」
「ST 的 MEMS 鏡激光掃描解決方案專為要求嚴格的汽車及工業用途而設，特別適合各種需要高表現、高度準確和高度可靠的用途。」STMicroelectronics MEMS Microactuator 部門集團副總裁 Anton Hofmeister 說。「ST 很高興與 LeddarTech 及其合作夥伴攜手合作，貢獻技能和技術，協助開發進階 LiDAR 用途的客戶，在所有目標市場提高安全和增加便利。」
關於 LeddarTech
LeddarTech 是業界領導者，提供建基於獨特的 LeddarEngine™ 是擁有最多功能、最靈活的汽車及流動 LiDAR 平台。該平台由一系列汽車級別、功能安全認可的 SoC 組成，與專有的 LeddarSP™ 信號處理軟件協同工作。我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新，其超過 70 項的專利技術（已授予或申請中）提高了 ADAS 和無人駕駛性能。LeddarTech 還為交通市場提供固態高性能 LiDAR 模塊解決方案，用於無人穿梭巴士、貨車、巴士、運輸車輛以及無人駕駛的士。這些模組旨在支援流動市場，同時也展示了 LeddarTech 為其他 LiDAR 供應商賴以構建項目的汽車和流動平台。
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