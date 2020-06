SEATTLE e MADRID, Spain, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- WatchGuard® Technologies, leader globale in soluzioni per la sicurezza e l’intelligence delle reti, per il Wi-Fi sicuro e l’autenticazione multi-fattore, annuncia oggi di aver chiuso l’acquisizione di Panda Security, fornitore globale leader nella protezione avanzata degli endpoint.



WatchGuard ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per acquisire Panda Security a marzo 2020. Panda è ora una consociata interamente controllata da WatchGuard e l’unione delle due aziende consentirà ai rispettivi clienti e partner attuali e futuri di consolidare i loro servizi di sicurezza per una protezione che si estende dalla rete fino all'endpoint in un'unica realtà.

“I nostri clienti e partner hanno bisogno di accedere a una sicurezza di livello enterprise creata per le esigenze e i requisiti specifici del mid-market. WatchGuard è focalizzata sulla fornitura di questi servizi di sicurezza tramite una piattaforma di sicurezza incentrata sui Managed Service Provider (MSP), che semplifica ogni aspetto della fornitura di sicurezza e consolida la nostra posizione come soluzione di sicurezza, di fatto, per il mid-market", ha affermato Prakash Panjwani, CEO di WatchGuard Technologies. “Il completamento dell’acquisizione di Panda Security, e la successiva integrazione del suo portafoglio in WatchGuard Cloud, rappresentano una pietra miliare significativa per l'azienda e comporteranno vantaggi immediati e a lungo termine per i nostri clienti e partner che affronteranno sfide comuni dovute alla complessità della sicurezza, al cambiamento rapido delle tipologie di rete, dei modelli di acquisto e altro ancora."

L'obiettivo immediato sarà fornire a partner e clienti l'accesso al portafoglio esteso di soluzioni di sicurezza di entrambe le aziende. Una volta che i due portafogli saranno integrati, i partner e i clienti trarranno vantaggio dalle funzionalità avanzate di rilevamento e risposta alle minacce alimentate dalle moderne capacità di intelligenza artificiale, da tecniche di profilazione basate sul comportamento e dalle capacità all’avanguardia di correlazione degli eventi di sicurezza, nonché da ulteriori vantaggi operativi come una gestione centralizzata della sicurezza della rete e degli endpoint.

Panda Security Early Access Program

I rivenditori WatchGuard godranno dell'accesso immediato a Panda Adaptive Defense 360, che include sia funzionalità EPP (endpoint protection platform) che funzionalità EDR (endpoint detection and response) e prodotti Advanced Reporting Tool tramite il programma Panda Security Early Access Program, che verrà lanciato il 1 giugno 2020. Questo nuovo programma metterà rapidamente questi nuovi interessanti prodotti a disposizione dei partner WatchGuard per la formazione e l'implementazione interna, nonché per la rivendita agli utenti finali.

"Riteniamo che le persone e la tecnologia di Panda si sposino perfettamente con la cultura e gli obiettivi di WatchGuard", ha affermato Panjwani. “Lavorare insieme durante le fasi finali di un'importante acquisizione e dare il via agli sforzi di integrazione durante una pandemia globale è stata un'esperienza unica. Sebbene siamo stati separati fisicamente mentre lavoravamo da casa, questa esperienza condivisa ci ha avvicinato più velocemente e ha ulteriormente convalidato che WatchGuard e Panda saranno una potente combinazione".

"Sono felice di unirmi al board direzionale di WatchGuard e di continuare a fornire consulenza sulle operation quotidiane per aiutare a costruire un’azienda integrata che fornisca la migliore soluzione di sicurezza del settore, dalla rete fino all'endpoint", ha affermato Juan Santamaria Uriarte, CEO di Panda Security. “Nei suoi 30 anni di attività, Panda ha sviluppato una forte cultura fatta di passione, dedizione e impegno verso l’eccellenza per i suoi clienti. La cultura e il focus di WatchGuard sono uguali ai nostri. Iniziamo un nuovo capitolo come membri del team di WatchGuard: sono entusiasta di tutto ciò che realizzeremo insieme".

Come parte della transazione, Investing Profit Wisely (IPW) entrerà a far parte di Vector Capital and Francisco Partners come azionista di WatchGuard Technologies. Juan Santamaria Uriarte entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di WatchGuard. WatchGuard è stata rappresentata nella transazione da Paul Hastings LLP and Cuatrecasas, Gonçalves Pereira LLP. Jefferies International ha agito come unico consulente finanziario per Panda Security e Uría Menéndez come consulente legale per i venditori di Panda Security in questa transazione.

Per maggiori informazioni:

•WatchGuard Technologies e Panda Security: un passo da gigante per la Sicurezza integrata

Informazioni su WatchGuard Technologies, Inc.

WatchGuard® Technologies, Inc. è tra i leader a livello globale nella fornitura di soluzioni per la sicurezza di rete, per il Wi-Fi sicuro, l’autenticazione multi-fattore, e l’intelligence della rete. I prodotti e servizi pluripremiati dell’azienda sono venduti in tutto il mondo da circa 10.000 system integrators e rivenditori di sicurezza per proteggere più di 80.000 clienti. La missione dell’azienda è rendere la sicurezza di grado enterprise accessibile ad aziende di tutti i tipi e dimensioni attraverso la semplicità, facendo di WatchGuard la soluzione ideale per aziende distribuite e PMI. La sede centrale di WatchGuard si trova a Seattle, Washington, mentre uffici sono presenti in America del Nord, America Latina, Europa e nell’area Asia-Pacifico. Visita www.watchguard.com per maggiori informazioni.

Per maggiori informazioni, promozioni e aggiornamenti, è possibile seguire WatchGuard su Twitter @watchguarditaly, Facebook WatchGuard Italia e sulla pagina Linkedin dell’azienda, oltre che sul nuovo blog Secplicity per informazioni in tempo reale circa le ultime minacce e per sapere come affrontarle. Registrati alla serie di podcast “The 443 – Security Simplified” su Secplicity.org.

Informazioni su Francisco Partners

Francisco Partners è una delle principali società di private equity a livello mondiale specializzata in investimenti in tecnologia e attività tecnologiche. Dal suo lancio 20 anni fa, Francisco Partners ha raccolto circa $ 24 miliardi di capitale impegnato e investito in oltre 275 aziende tecnologiche, rendendolo uno degli investitori più attivi e di lunga data nel settore tecnologico. L'azienda investe in opportunità in cui le sue profonde conoscenze settoriali e competenze operative possono aiutare le aziende a realizzare il loro pieno potenziale. Per ulteriori informazioni su Francisco Partners, visitare: www.franciscopartners.com.

Informazioni su Vector Capital

Vector Capital è una delle principali società di private equity a livello mondiale specializzata in investimenti trasformativi in aziende tecnologiche affermate. Con circa $ 4 miliardi di capitale gestito, Vector collabora attivamente con i team di gestione per ideare ed attuare nuove strategie finanziarie e commerciali che migliorino materialmente la posizione competitiva delle imprese e aumentino il valore per dipendenti, clienti e tutte le parti interessate. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.vectorcapital.com.

Informazioni su Panda Security

Panda Security è un fornitore leader a livello globale di soluzioni avanzate di cyber security, che nel 2020 celebra i 30 anni di attività. Offre un portfolio completo di prodotti e servizi incentrati sull’utente per la protezione delle persone, dei dispositivi e delle reti da siti malevoli, spam e altri attacchi mirati. Con un’offerta che si rivolge sia alle aziende che agli utenti consumer, Panda Security offre protezione endpoint avanzata, servizi sofisticati di ricerca delle minacce, e molto altro. Progettato per la massima protezione con la minima complessità, Panda Security propone un robusto portafoglio di servizi di sicurezza per garantire la massima protezione degli endpoint. Prima dell'acquisizione da parte di WatchGuard Technologies, Panda era di proprietà di Investing Profit Wisely (IPW), una società di investimento con sede in Spagna focalizzata esclusivamente su società di software.

Informazioni su Investing Profit Wisely

Investing Profit Wisely (IPW) è una società di investimento focalizzata su partecipazioni pubbliche e private in società di software orientate alla crescita. Come una delle principali società di investimento tecnologico in Spagna, IPW sfrutta le sue profonde competenze di investimento e operative per implementare trasformazioni strategiche, accrescere la top-line approfondendo la penetrazione nei segmenti di mercato esistenti ed espandendo la presenza in nuovi verticali e nuovi mercati per tutte le sue aziende a portafoglio. Per ulteriori informazioni, visitare www.ipw.es

WatchGuard is a registered trademark of WatchGuard Technologies, Inc. All other marks are property of their respective owners.