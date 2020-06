LISBOA, Portugal, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A WatchGuard® Technologies , líder global em inteligência e segurança de rede, Wi-Fi seguro e autenticação multi-factor, anuncia hoje que concluiu o processo de aquisição do fornecedor global de soluções de proteção avançada de endpoints Panda Security .



A WatchGuard tinha anunciado a assinatura de um acordo definitivo para a aquisição da Panda em março deste ano. A Panda é agora é uma subsidiária integral da WatchGuard e a empresa combinada permitirá que os seus clientes e parceiros atuais e futuros consolidem os seus serviços de segurança fundamentais, da proteção de redes até ao endpoint, numa única empresa.

“Os nossos clientes e parceiros necessitam de ter acesso a segurança de nível empresarial que responda às necessidades e requisitos exclusivos do mercado das médias empresas. A WatchGuard está focada em fornecer esses serviços de segurança através de uma plataforma de segurança centrada no modelo MSP, que simplifica todos os aspetos da entrega de segurança e solidifica a nossa posição como a solução de segurança preferencial para este mercado”, afirma Prakash Panjwani, CEO da WatchGuard Technologies. “A aquisição agora concluída da Panda Security e a subsequente integração do seu portfólio na WatchGuard Cloud representam um marco significativo para a empresa e resultarão em benefícios imediatos e de longo prazo para os nossos clientes e parceiros, que terão a possibilidade de responder aos desafios comuns de complexidade da segurança, alterando rapidamente as topologias de rede, os modelos de compra e muito mais.”

O foco imediato da organização resultante desta aquisição é fornecer aos parceiros e clientes de ambas as empresas acesso ao portfólio recém-expandido de soluções de segurança. Assim que que os portfólios estiverem totalmente integrados, os clientes e parceiros beneficiarão de funcionalidades de deteção avançada e de resposta a ameaças, alimentada por recursos modernos de IA, técnicas de perfil de comportamento e correlação de eventos de segurança de ponta, além de vantagens operacionais adicionais, como uma gestão centralizada da rede e dos endpoints.

Panda Security Early Access Program

Os revendedores da WatchGuard terão acesso imediato ao Panda Adaptive Defense 360, que inclui recursos da plataforma de proteção de endpoint (EPP) e deteção e resposta de endpoint (EDR), além dos produtos Advanced Reporting Tool através do Panda Security Early Access Program, lançado a 1 de junho de 2020. Este novo programa permitirá aos parceiros WatchGuard aceder rapidamente a estes produtos para formação e implementações internas, bem como para revenda a utilizadores finais.

"Acreditamos que as pessoas e a tecnologia da Panda se encaixam perfeitamente na cultura e nos objetivos da WatchGuard", sublinha Prakash Panjwani. “Trabalhar em conjunto neste estágio final de uma grande aquisição e iniciar os esforços de integração durante uma pandemia global foi uma experiência única. Embora tenhamos estado fisicamente separados enquanto trabalhámos em casa, a experiência partilhada aproximou-nos mais rapidamente e validou ainda mais a convicção que a WatchGuard e a Panda serão uma combinação poderosa”.

"É com grande satisfação que passo a fazer parte do conselho de administração da WatchGuard, continuando a aconselhar as operações diárias com o propósito de ajudar a construir uma empresa integrada que ofereça a melhor solução de segurança do setor, da rede ao endpoint", declarou por seu turno Juan Santamaria Uriarte, CEO da Panda Security. “Nos seus 30 anos como empresa, a Panda desenvolveu uma forte cultura de paixão, dedicação e compromisso de excelência para com os nossos clientes e para nós próprios. A cultura e o foco da WatchGuard refletem os nossos e, agora que damos início a um novo capítulo como membros da equipa da WatchGuard, é com entusiasmo que enfrento tudo o que realizaremos em conjunto".

Como parte da transação, a Investing Profit Wisely (IPW) junta-se à Vector Capital e à Francisco Partners como acionista da WatchGuard Technologies. Juan Santamaria Uriarte junta-se ao conselho de administração da WatchGuard. A WatchGuard esteve representada na transação pela Paul Hastings LLP e pela Cuatrecasas, Gonçalves Pereira LLP. Além disso, a Jefferies International atuou como consultora financeira exclusiva da Panda Security, e Uría Menéndez atuou como consultora jurídica dos vendedores da Panda Security nesta transação.

Informação adicional:

Acerca da WatchGuard Technologies

A WatchGuard® Technologies, Inc. é líder global na área das soluções de segurança de rede, das Wi-Fi seguras, da autenticação multi-fator e da inteligência de rede. Os produtos e serviços premiados da empresa contam com a confiança de organizações de todo o mundo, nomeadamente 10 mil revendedores de soluções de segurança e service providers, que, em conjunto, protegem mais de 80 mil clientes. A missão da empresa é tornar a segurança empresarial acessível às organizações de todos os tipos e tamanhos através da simplicidade, tornando a WatchGuard a solução ideal para PMEs e empresas distribuídas e PMEs. Com sede em Seattle, Washington, a WatchGuard tem escritórios na América do Norte, Europa, Ásia Pacífico e América Latina. Para mais informação, visite WatchGuard.com .



Sobre a Francisco Partners

A Francisco Partners é uma empresa líder global de private equity especializada em investimentos em tecnologia e em empresas de forte componente tecnológica. Desde a sua fundação, há 20 anos, a Francisco Partners angariou aproximadamente 24 mil milhões de dólares em capital comprometido e investiu em mais de 275 empresas de tecnologia, tornando-se num dos investidores mais ativos e antigos do setor da tecnologia. A empresa investe em oportunidades nas quais o seu profundo conhecimento setorial e experiência operacional podem ajudar as empresas a atingir todo o seu potencial. Para mais informações sobre a Francisco Partners, visite: www.franciscopartners.com .

Sobre a Vector Capital

A Vector Capital é uma empresa líder global em private equity, especializada em investimentos transformacionais em organizações de tecnologia estabelecidas. Com aproximadamente 4 mil milhões de dólares em capital sob gestão, a Vector estabelece parcerias com equipas de gestão para conceber e executar novas estratégias financeiras e de negócio que melhoram materialmente a posição competitiva das empresas e valorizam os seus funcionários, clientes e todos os stakeholders. Para mais informações, visite http://www.vectorcapital.com .

Sobre a Panda Security

Comemorando seu 30º aniversário em 2020, a Panda Security é um fabricante líder global de soluções avançadas de cibersegurança. A Panda Security oferece um portfólio completo de produtos e serviços de segurança centrados no utilizador para proteger pessoas, dispositivos e as redes às quais estes se ligam contra sites maliciosos, malware, spam e outros ataques direcionados. Com ofertas para empresas e consumidores, a Panda Security disponibiliza proteção avançada para endpoints, serviços sofisticados de pesquisa de ameaças e muito mais. Tendo por missão a proteção máxima com a mínima complexidade, a Panda Security concebeu o seu robusto portfólio de serviços de segurança com o objetivo de eliminar as conjeturas da segurança endpoint. Antes da sua aquisição pela WatchGuard Technologies, a Panda era propriedade da Investing Profit Wisely (IPW), uma empresa de investimento com sede em Espanha, focada exclusivamente em empresas de desenvolvimento de software.

