München/Antwerpen, 2 juni 2020, 7:00 CET

VGP NV ("VGP"), de in Antwerpen gevestigde pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed, en Allianz hebben hun strategisch partnerschap uitgebreid door een overeenkomst te sluiten met betrekking tot een nieuwe 50:50 joint venture voor de ontwikkeling van VGP Park München.

De management- en bestuursstructuur van het nieuwe partnerschap is vergelijkbaar met de twee bestaande joint ventures tussen de twee partners. VGP zal de nieuwe joint venture als enige asset-, vastgoed- en ontwikkelingsmanager dienen. Allianz Real Estate zal de joint venture namens de bedrijven van de Allianz-groep beheren. In tegenstelling tot de twee bestaande joint ventures die zich concentreren op de verwerving van door VGP reeds ontwikkelde prime assets, zal deze nieuwe joint venture zich in eerste instantie richten op de ontwikkeling van VGP Park München.

Eenmaal volledig ontwikkeld zal het park bestaan uit vijf logistieke gebouwen, twee vrijstaande parkeergebouwen en een kantoorgebouw voor een totaal bruto verhuurbare oppervlakte van ca. 270.000 m2. Het park is vrijwel geheel voorverhuurd aan KraussMaffei Technologies en BMW.

Op dit moment zijn er al 3 gebouwen en 2 parkeergebouwen in aanbouw, waarbij de oplevering van het eerste gebouw naar verwachting in augustus 2020 zal plaatsvinden en alle andere gebouwen op één na tegen november 2022 zullen worden opgeleverd. Het resterende gebouw zal naar verwachting begin 2026 worden opgeleverd.

"Wij zijn verheugd over de verdere uitbreiding van onze samenwerking met Allianz Real Estate. Met de gezamenlijke verdere ontwikkeling van ons iconische VGP Park München slaan wij daarbij een nieuwe weg in", aldus Jan Van Geet, CEO van VGP. "Deze transactie is een bewijs van de kwaliteit van ons ontwikkelingsbedrijf en onze vereiste hoogwaardige bouw- en constructiestandaarden." Jan Van Geet concludeerde: "Door deze nieuwe samenwerking zijn wij in staat om de benodigde investeringen te delen, de verkoopopbrengst veilig te stellen en te blijven investeren in de uitbreiding van onze portefeuille."

Kari Pitkin, Hoofd Business Development Europa binnen Allianz Real Estate, zei: "We zijn erg blij dat we met de nieuwe ontwikkeling van VGP Park München kunnen voortbouwen op ons gevestigde partnerschap met VGP. Logistiek als investeringsklasse blijft een belangrijk aandachtspunt voor Allianz Real Estate, waarbij onze wereldwijde exposure in de sector is gegroeid tot meer dan € 6,6 miljard AUM."

