MUUTOKSIA MARIMEKON JOHDOSSA – REBEKKA BAY LUOVAKSI JOHTAJAKSI JA JOHTORYHMÄN JÄSENEKSI; BAY LUOPUU MARIMEKON HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ



Taiteiden kandidaatti (muoti) Rebekka Bay, 50, on tänään nimitetty Marimekon luovaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.9.2020 ja on nimityksen yhteydessä tänään luopunut Marimekon hallituksen jäsenyydestä.



”Olen äärimmäisen iloinen, että kansainvälisesti tunnustettu Rebekka Bay tulee mukaan vahvistamaan globaalia kasvutarinaamme. Rebekka on visionäärinen luova johtaja, jolla on ainutlaatuinen kyky yhdistää vahva luova näkemys kaupalliseen ajatteluun. Me Marimekossa olemme jo useamman vuoden ajan menestyksekkäästi modernisoineet brändiämme ja kehittäneet mallistojamme puhuttelemaan laajempaa globaalia asiakaskuntaa. Rebekka tuntee Marimekon hyvin, ja hänen monipuolinen kansainvälinen kokemuksensa sekä osaamisensa Aasian markkinoilta tukevat luovaa yhteisöämme mallistojemme kehittämisessä vielä entistäkin kiinnostavimmiksi”, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko. ”Uskomme, että Marimekon missio tuoda iloa ihmisten arkielämään on nyt merkityksellisempää kuin koskaan. Ajaton ja kestävä designajattelu on ollut meille tunnusomaista yhtiön alusta asti. Rebekkan näkemyksellisellä otteella voimme edelleen vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyämme”, Alahuhta-Kasko jatkaa.



Bay siirtyy Marimekkoon Uniqlo Global Innovation Centerin luovan johtajan tehtävästä, jossa on jakanut aikansa New Yorkin ja Tokion välillä. Aiemmin Bay on työskennellyt design- ja tuotejohtajana Everlanellä New Yorkissa ja San Franciscossa (2015–2017) sekä luovana johtajana Gap Global Designilla New Yorkissa (2012–2015), Bruuns Bazaarilla Kööpenhaminassa (2011–2012) ja COSilla Lontoossa (2006–2011). Marimekon hallituksen jäsen Bay oli huhtikuusta 2017 kesäkuuhun 2020.



“Ideat ovat aina inspiroineet minua enemmän kuin muodikkuus, ja pidän luovuutta ja innovointia tärkeämpänä kuin nopeasti vaihtuvia trendejä. Uskon, että Marimekko on sekä lifestyle-brändinä että muotokieleltään nyt yhtä ajankohtainen kuin 70 vuotta siten. Olen kiitollinen ja otettu siitä, että minut on kutsuttu mukaan Marimekon luovaan yhteisöön ja odotan innolla, että pääsen liittymään joukkoon. Toivon, että tehtävässäni voin vaalia luovuutta, innostaa lahjakkaita tekijöitä, kehittää innovointia ja laatua, lisätä entisestään vastuullisia toimintatapoja ja vahvistaa Marimekon asemaa iloa tuottavana, ajattomana ja globaalina lifestyle-brändinä”, Rebekka Bay sanoo.



Rebekka Bay täydentää Marimekon johtoryhmää luovalla osaamisellaan ja raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle. Satu Maaranen jatkaa Marimekon vaatetuksen, laukkujen ja asusteiden pääsuunnittelijana ja Minna Kemell-Kutvonen kuviosuunnittelusta ja kodintuotteista vastaavana design- ja tuotekehitysjohtajana. Molemmat raportoivat jatkossa Rebekka Baylle.



