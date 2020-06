Pressmeddelande

Stockholm 2 juni 2020

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2020

Coronakrisen sänker hushållens förmögenhet med mer än 1 000 miljarder kronor



De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter minskade kraftigt under det första kvartalet 2020 och nästan halva 2019 års rekorduppgång är nu utraderad. Nedgången beror främst på fallande aktietillgångar. Samtidigt uppvisade hushållen ett rekordhögt nysparande på bankkonto under årets första kvartal. Det visar SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2020 som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet minskade under det första kvartalet med 1 065 miljarder kronor (-5,9 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 16 860 miljarder kronor. Nedgången under kvartalet gör att hushållen tappar förmögenhet motsvarande en femtedel av Sveriges BNP. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet minskade med 1 010 miljarder kronor till 21 372 miljarder kronor. Den största orsaken till nedgången kom från kraftigt fallande aktietillgångar (-13,2 procent) efter ett historiskt börsras under kvartalets sista månad. Hushållens nysparande uppgick till 102 miljarder kronor under första kvartalet. Det är en ökning med 63 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Hushållen uppvisade ett rekordhögt nysparande på bankkonto (+83 miljarder kronor).

- Trots att det bara var kvartalets sista månad, mars, som fullt ut påverkades av krisen, är effekerna på hushållens förmögenhet kraftiga. Nedgången med över 1 000 miljarder kronor i både brutto- och nettoförmögenhet är det största vi uppmätt. De fallande aktiekurserna påverkar förmögenheten genom såväl direktägt aktiesparande som genom fonder, försäkringar, tjänstepensioner och premiepensioner, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 54 miljarder kronor (1,2 procent). Det är en något högre ökningstakt jämfört med motsvarande kvartal föregående år (1,0 procent) men något lägre än föregående kvartal (1,3 procent). På årsbasis steg ökningstakten (5,3 procent) för tredje kvartalet i rad och börjar försöktigt stiga igen från tidigare bottennotering (5,1 procent). För första gången på två år växte hushållens studielån snabbare än konsumtionslånen under första kvartalet. Konsumtionslånen ökade med 1,5 procent och studielånen 1,6 procent. Övriga lån ökade med 0,6 procent och bostadslånen med 1,3 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder.

- Skulderna fortsatte att öka under första kvartalet och eftersom förmögenheten samtidigt minskade steg också skuldkvoten. Samtidigt skedde en tydlig omläggning i hushållens sparande. Det höga nysparandet på 102 miljader kronor placerades till rekordstor del på bankkonto, samtidigt som vi såg stora uttag från fonderna. Det är naturligt att man blir orolig när börsen går ner men det finns skäl att påminna om hur svårt det är att pricka toppar och bottnar på aktiemarknaden. Oftast är ett brett, regelbundet aktiesparande som får löpa på, i både upp- och nedgångar, det bästa för den som sparar på längre sikt, säger Jens Magnusson.

Kv1 2020 Miljarder kronor Ingående värde 22 382 Förändring räntetillgångar -63 Förändring aktietillgångar -1 019 Förändring fastighetstillgångar +72 Varav nysparande +102 Utgående värde 21 372 Skulder -4 512 Nettotillgångar 16 860





Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent Förändring räntetillgångar 4 346 -1,4 Förändring aktietillgångar 6 725 -13,2 Förändring fastighetstillgångar 10 301 +0,7





För mer information kontakta

Jens Magnusson, Privatekonom

070-210 22 67

jens.magnusson@seb.se







Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern

070-739 45 64

americo.fernandez@seb.se



Presskontakt

Niklas Magnusson, Presschef

070-763 82 43

niklas.x.magnusson@seb.se







Susanne Eliasson

privatekonomisk analytiker

070-763 65 88

susanne.eliasson@seb.se



SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 785 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.

Bilaga