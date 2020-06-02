香港, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 易灵思 ® ，可编程产品平台和技术领域创新者，今日宣布，將会提供三种基于普及的 RISC - V ® 内核软件定义的SoC系统芯片。



这三种设计针对易灵思的Trion® FPGA系列进行过优化，在T8至T120的器件中提供各种计算和I/O功能。如需了解更多信息，请访问：https://www.efinixinc.com/products-riscv.html。

“RISC-V是多功能高效嵌入式计算解决方案，” 易灵思（中国）总经理，销售兼市场副总裁郭晶表示，“我们的Trion®系列SoC系统芯片基于巴彭的高效VexRiscv设计，从经过成本优化的T8到T120，在整个Trion SoC产品线上提供预优化的RISC-V内核。用户现在可以轻松创建和部署整个系统芯片，包括嵌入式计算、I/O和定制功能。”

为便于使用，SoC系统芯片预配置了RISC-V内核、存储器、一系列I/O，并设有用于嵌入用户功能的接口。以此方法，设计人员可以轻松创建在同一个FPGA内包括嵌入式计算和用户定义加速器的完整系统。

“自2018年赢得RISC-V软CPU大赛和提升Linux支持以来，VexRiscv内核在开源社区的流行度一直在提高，”VexRiscv设计师巴彭表示。“在Trion FPGA系列上将内核优化为预定义的配置，从而使更多设计人员可以通过交钥匙方案和经济高效的方法在各种系统设计中利用该内核的强大功能。”

易灵思RISC-VSoC系统芯片可提供一整套工具，用于在RISC-V内核上编译和调试应用程序代码，以及演示应用程序和教程。这些系统兼容易灵思开发和评估板的整个套件，可以使用标准Efinity®工具流程进行实例化。

关于易灵思

易灵思是可编程产品的创新者，通过该公司的Trion® FPGA硅平台推动人工智能及边缘计算的未来发展。Trion FPGA的核心是易灵思突破性的Quantum™ FPGA技术。与传统FPGA技术相比，它具有4倍的功率-性能-面积优势。Trion FPGA提供4K至200K逻辑单元，面积精细、低功耗的特点，价格定位适合大批量生产。我们的Efinity®集成开发环境提供从RTL到比特流的完整FPGA设计套件。凭借其在功率-性能-面积方面的优势，Trion FPGA可满足定制逻辑、计算加速、机器学习以及深度学习等应用的需求。通过Efinity软件，我们的客户可以将FPGA平台或整个系统无缝迁移至Quantum ASIC，以实现大批量生产。

若需更多信息，请访问 https://www.efinixinc.com /cn/

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