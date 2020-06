SMILE annonce la nomination de Jean-Charles BORDES au poste de VP eCommerce, un département stratégique au sein de l’ESN qui accompagne aujourd'hui plus de ​150 clients dans la réalisation et la mise en œuvre de leurs plateformes e-commerce en France et à l'international. A ce poste, il est en charge de définir la nouvelle stratégie e-Commerce du Groupe en France et en Europe. Dans ce contexte, il en assure le bon déploiement à tous les niveaux (ventes, partenariats, marketing, etc.) et porte la responsabilité de diriger et faire évoluer l’équipe d’experts qui lui est rattachée. Parmi ses grands challenges, au-delà de continuer à accompagner les nombreux projets B2C, il devra également permettre au groupe d'accroître significativement ses parts de marché sur le segment B2B qui représente un réel relai de croissance sur le long terme. Pour mener à bien sa mission, Jean-Charles BORDES peut s’appuyer sur une bonne connaissance du groupe où il a occupé les postes de responsable commercial e-commerce et de responsable commercial retail. Il a également travaillé dans des structures de premier plan .

Jean-Charles BORDES, ​VP eCommerce : « Je suis fier d'occuper ce nouveau poste chez SMILE et d'accompagner une équipe unanimement reconnue pour son savoir-faire et ses réalisations. L'expertise de SMILE sur le sujet du e-commerce est un solide atout qui va nous permettre de poser les bases de notre nouvelle stratégie de croissance à l'échelle européenne. Nous allons notamment accompagner les entreprises qui commercialisent leurs produits et services auprès des professionnels à tirer avantage des leviers liés au commerce électronique pour accroître leurs ventes et accéder à de nouvelles opportunités. »