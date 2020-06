June 02, 2020 05:00 ET

June 02, 2020 05:00 ET

(UPM Plywood, Lahti, 02.06.2020 klo 12:00) – UPM Plywood suunnittelee sulkevansa pysyvästi Jyväskylässä sijaitsevan havu- ja koivuvaneria valmistavan tehtaansa. Yhtiö käynnistää koko tehtaalla työskentelevää henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.



UPM Jyväskylän vaneritehtaalla työskentelee 167 henkilöä.

Jyväskylän vaneritehdas on ollut pitkään heikosti kannattava, myös erittäin hyvän kysyntätilanteen aikana. Investoinneista sekä säästö- ja tehostamistoimista huolimatta tehtaan toimintaa ei ole saatu pysyvästi kannattavaksi.

Kilpailu koivuvanerimarkkinoilla kiristyy jatkuvasti. Uutta koivuvanerikapasiteettia on rakennettu ja on suunnitteilla erityisesti Venäjälle, missä tuotannon kustannustaso on merkittävästi Suomea kilpailukykyisempi. Toteutuessaan suunnitellut toimenpiteet vahvistaisivat UPM:n vaneriliiketoiminnan kokonaiskilpailukykyä ja liiketoiminnan tulosedellytyksiä pitkällä aikavälillä.

”Suomessa vaneriteollisuuden työehdot eivät ole mahdollistaneet kapasiteetin täysimääräistä käyttöä. Lisäksi toistuvat työmarkkinahäiriöt heikentävät suomalaisten yksiköiden toimitusvarmuutta. Suunnitelman mukaan tehtaalla valmistetut tuotteet valmistettaisiin jatkossa muilla UPM:n tehtailla Suomessa, Virossa ja Venäjällä”, sanoo UPM Plywoodin liiketoimintajohtaja Mika Sillanpää.

UPM kirjaa vuoden 2020 toisen neljänneksen vertailukelpoiseen tulokseen vaikuttavina rakennejärjestelykuluina noin 22 miljoonaa euroa. Suunnitelman odotetaan tuovan noin 11 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

UPM Plywood tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin, LNG-laivoihin, parkettiteollisuuteen sekä muihin teollisiin käyttökohteisiin. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli 450 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Mikkelissä, Savonlinnassa ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

