Det er med meget stor sorg, at Bang & Olufsen a/s har modtaget meddelelse om, at selskabets bestyrelsesformand, Ole Andersen, i dag den 2. juni er afgået ved døden.



Vores dybeste tanker og medfølelse er med Ole Andersens familie i denne svære tid.

Selskabets næstformand, Juha Christensen, bliver konstitueret formand, indtil bestyrelsen har fået mulighed for at konstituere sig. Bang & Olufsens direktør, Kristian Teär og konstitureret formand, Juha Christensen, udtaler:

”Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om Oles alt for tidlige død. Det har været et privilegium at arbejde sammen med Ole, og vi takker ham for hans store bidrag til Bang & Olufsen de sidste mange år. Vores tanker og medfølelse er med Oles familie og venner i denne meget svære tid.”

Bang & Olufsen afholder den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 3. juni som planlagt og vil også fortsætte med selskabets plan om at påbegynde en kapitaludvidelse, såfremt denne får den nødvendige godkendelser på generalforsamlingen.

Bang & Olufsen a/s

Bestyrelsen

For yderligere information kontakts venligst:

Jens Gamborg

Head of Group Communications

Telefon: +45 2496 9371

Martin Raasch Egenhardt

Director, Investor Relations

Telefon: +45 5370 7439





