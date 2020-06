CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 2.6.2020 KLO 13

Cargotec on saattanut päätökseen omistusosuutensa myynnin Rainbow-Cargotec Industries Co., Ltd (RCI) -yhteisyrityksestä Kiinassa. Sopimuksen osana Cargotec osti tiettyjä toimintoja ja niihin liittyviä omaisuuseriä Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd.:ltä (RHI), ja noin 160 työntekijää on siirtynyt RCI:stä Kalmariin.



Cargotec julkaisi 11.5.2020 suunnitelman 49 % omistusosuutensa myymisestä yhteisyrityksen toiselle omistajalle RHI:lle. RHI omistaa nyt 100% entisestä yhteisyrityksestä, jonka uusi nimi on Rainbow Industries Co. Ltd. (RIC). RIC jatkaa Cargotecin alihankkijana, joka tarjoaa Kalmar- ja MacGregor -liiketoiminta-alueille kokoonpanopalveluita tehtaallaan Taicangissa Kiinassa.



Muutoksella pyritään yksinkertaistamaan Cargotecin globaalia toimitusketjua. Toimintamallin yksinkertaistamista tarvitaan lähinnä siksi, että monimutkaisten automaatioprojektien määrä on kasvanut viime vuosina. Järjestely tukee myös Cargotecin pyrkimystä keveään taserakenteeseen.



Lisätietoa:



Antti Kaunonen, johtaja, Kalmar Automation Solutions, antti.kaunonen@kalmarglobal.com



Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 8262 172



Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi