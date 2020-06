Faits saillants :



Le programme de forage 2020 réussit à confirmer et à augmenter l’étendue des zones aurifères à Courvan, incluant les zones Creek, Bussières Ouest et Sud-est, qui demeurent ouvertes latéralement ainsi qu’en profondeur (sous les 250 mètres)

incluant les zones Creek, Bussières Ouest et Sud-est, qui demeurent ouvertes latéralement ainsi qu’en profondeur (sous les 250 mètres) Expansion à haute teneur de la zone Sud-est, à plus de 300 mètres d’étendue latérale, avec de nouvelles intersections près de la surface titrant 8,9 g/t Au sur 10,8 mètres , incluant 26,7 g/t Au sur 2,5 mètres et 7,3 g/t Au sur 1,0 mètre, prolongeant ainsi la zone vers l’est

avec de nouvelles intersections près de la surface titrant , incluant 26,7 g/t Au sur 2,5 mètres et 7,3 g/t Au sur 1,0 mètre, prolongeant ainsi la zone vers l’est Résultats de forage intercalaire significatifs dans la zone Creek avec un intervalle titrant 6,8 g/t Au sur 14,0 mètres , incluant 39,8 g/t Au sur 1,0 mètre et 29,1 g/t Au sur 1,0 mètre à 150 mètres de profondeur verticale

avec un intervalle titrant , incluant 39,8 g/t Au sur 1,0 mètre et 29,1 g/t Au sur 1,0 mètre à 150 mètres de profondeur verticale Les travaux de forage ont redémarré sur les propriétés Courvan, Monique et Cadillac Break Est, avec une foreuse sur chaque propriété.

TORONTO, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir de publier les résultats de son programme de forage hivernal sur la propriété Courvan du projet Val-d’Or Est (la « propriété »), détenue à 100 % par la Société et située près de la ville de Val-d’Or au Québec. Les résultats de douze (12) sondages totalisant 2 943 mètres ont été reçus et continuent d’augmenter l’étendue et d’indiquer la présence de minéralisation à haute teneur en or le long du couloir aurifère Courvan (voir la figure 1). Le programme de forage estival en cours sera axé sur l’expansion des ressources autour des zones à haute teneur à Courvan. Une sélection des meilleurs résultats de forage est présentée ci-dessous.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Les résultats du programme de forage hivernal continuent de montrer une forte expansion de la minéralisation aurifère dans plusieurs secteurs du projet. Ces plus récentes intersections en provenance de Courvan montrent une épaisse zone de minéralisation à haute teneur qui suit le même axe que nos zones aurifères actuelles, et figurent parmi les meilleurs résultats obtenus jusqu’à présent sur la propriété. Nous concentrerons maintenant nos efforts sur le suivi du programme de forage hivernal, qui a livré d’excellents résultats sur les propriétés Courvan et Monique, et nous poursuivrons nos programmes de forage d’expansion, intercalaire et régional. Nous avons été retardés en raison de l’arrêt des activités survenu ces dernières semaines mais nous nous attendons à ce qu’il n’y ait aucun impact sur notre programme d’exploration pour 2020. »

Les résultats de forage ont permis d’augmenter l’étendue des zones Bussières Ouest et Sud-est latéralement et à faible profondeur. Les sondages CO-138 et CO-139 avaient pour but de vérifier l’extension à faible profondeur vers l’est de la zone Sud-est et ont recoupé de la minéralisation significative qui fera l’objet d’un suivi par forage. Le sondage CO-139 a livré les meilleurs résultats d’analyse obtenus jusqu’à présent dans la zone Sud-est, avec un intervalle à haute teneur titrant 8,9 g/t Au sur 10,8 mètres. Le forage intercalaire, impliquant trois sondages (CO-131 à CO-133) dans la zone Creek, a aussi livré des résultats très positifs, avec un intervalle titrant jusqu’à 6,8 g/t Au sur 14,1 mètres. À la lumière de ces résultats, d’autres travaux de forage intercalaire et d’expansion sont présentement en préparation.

Résultats de forage sélectionnés du programme de forage dans le secteur Courvan

Sondage De

(m) À

(m) Longueur (m) Or

(g/t) Zone CO-20-131 253,0 256,2 3,2 4,1 Creek incluant 255,0 256,0 1,0 11,8 Creek CO-20-133 106,4 110,4 4,0 2,4 Creek incluant 107,4 108,4 1,0 5,3 Creek 168,0 182,1 14,1 6,8 Creek incluant 169,0 170,0 1,0 39,8 Creek incluant 178,8 179,8 1,0 29,1 Creek CO-20-137 120,0 121,0 1,0 9,2 Bussières Ouest 168,8 169,9 1,1 5,1 Bussières Ouest CO-20-138 203,0 204,0 1,0 7,3 Sud-est CO-20-139 102,4 113,0 10,6 0,9 Sud-est 161,3 165,4 4,1 2,9 Sud-est incluant 164,3 165,4 1,1 6,9 Sud-est 183,0 193,8 10,8 8,9 Sud-est incluant 190,8 193,3 2,5 26,7 Sud-est CO-20-140 52,0 53,0 1,0 4,9 Sud-est

(1) Tous les nouveaux résultats d’analyse présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur dans l’axe de forage, sans teneur de coupure appliquée. L’épaisseur réelle est estimée à 65-95 % de la longueur dans l’axe de forage.

Figure 1 : Plan de surface – Secteur du couloir aurifère Courvan

https://www.probemetals.com/site/assets/files/1475/vde-courvan-surface_map-202005.pdf

Les nouveaux résultats de forage continuent d’améliorer notre compréhension des contrôles et de la géométrie de la minéralisation à Courvan, notamment l’identification d’un empilement de veines aurifères faiblement inclinées orientées est-ouest, adjacentes à des dykes mafiques cisaillés qui recoupent le batholite granodioritique de Bourlamaque. Les veines aurifères recoupées en forage sont principalement caractérisées par un assemblage de quartz-carbonate-tourmaline et sulfures; l’or est généralement associé à des amas centimétriques de pyrite dans les veines et à des zones de 1-5 % de pyrite finement disséminée dans les roches encaissantes.

À propos de la propriété Courvan :

La propriété Courvan est adjacente au gîte New Beliveau de la Société à Val-d’Or Est et ouvre un important potentiel d’exploration à l’ouest du système minéralisé New Beliveau. Les terrains sur la propriété sont largement inexplorés, ne comptant que des trous de forage au diamant historiques à proximité de l’ancienne mine Bussière. Les veines aurifères historiquement exploitées sur la propriété étaient des veines de quartz-tourmaline-pyrite associées à des zones de cisaillement et des dykes de diorite, dans un contexte similaire à celui observé au gîte New Beliveau, situé environ 1,5 kilomètre plus à l’est. La mine Bussière a produit 42 000 onces d’or à une teneur moyenne de 5,8 g/t Au jusqu’en 1942 avant d'être détruite par des incendies de forêt.

Le couloir aurifère Courvan fait l’objet de travaux de forage par la Société depuis l’automne 2018 et inclut les gîtes Bussiere, Creek, Senore, Sud-ouest et Sud-est qui, collectivement, contiennent 773 400 onces d’or présumées à une teneur de 1,80 g/t d’or.

Personne qualifiée :

Le contenu technique du présent communiqué de presse a été révisé par M. Marco Gagnon, géologue, vice-président exécutif et administrateur de Probe, lequel est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp en mars 2015. Newmont détient actuellement une participation d’environ 12 % dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc.,



David Palmer, Ph.D.

Président et chef de la direction



Pour plus d’information :

Veuillez visiter notre site Internet au www.probemetals.com ou contacter :

Seema Sindwani

Directrice des relations avec les investisseurs

info@probemetals.com

+1.416.777.9467

Énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou qu’un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « est d’avis », « anticipe », « s'attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n’offre aucune garantie à l’effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, l’estimation des ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l’estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d’aller en production, la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques, les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l’égard des projets, les risques politiques, l’incapacité de s’acquitter de l’obligation d’accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.

