Papendrecht, 2 juni 2020

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in consortium met Bouygues Travaux Publics (Bouygues) en Saipem het contract verworven voor het ontwerp, de bouw en de installatie van 71 betonnen Gravity-Based Structures (GBS) die als fundering dienen voor de turbines van het Fécamp offshore windpark in Normandië, Frankrijk. Het contract werd toegekend door Eoliennes Offshore des Hautes Falaises (EOHF). De totale contractwaarde bedraagt EUR 552 miljoen waarvan het aandeel Boskalis 19% is en Bouygues en Saipem ieder 40,5%.

Het offshore windpark komt 13 tot 22 kilometer uit de kust van Fécamp in Normandië te liggen. De 71 windturbines worden verbonden met de GBS funderingen die worden geïnstalleerd op het zeebed op een diepte tussen 25 en 30 meter.

Binnen het consortium zijn Bouygues, als penvoerder, en Saipem verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de installatie op het zeebed van de 71 GBS-funderingen, die met een individueel gewicht tot wel 5.000 ton de vereiste stabiliteit verschaffen van de 7MW windturbines. Boskalis is verantwoordelijk met het ontwerp en voorbereiding van het zeebed met stenen voorafgaand aan de GBS installatie en het ballasten van de geïnstalleerde funderingen evenals het aanbrengen van de erosiebescherming.

De funderingen zullen worden gebouwd op de scheepswerf Bougainville in de Grand Port Maritime in Le Havre, Frankrijk en op bakken naar het offshore windpark worden vervoerd. De werkzaamheden vangen binnen enkele dagen aan en zijn naar verwachting eind 2022 afgerond. De ingebruikname en operationele opstart van het windpark zijn gepland voor 2023.

Met een totaalvermogen van ongeveer 500 MW moet het offshore windpark van Fécamp het equivalent produceren van het binnenlandse elektriciteitsverbruik van ongeveer 770.000 mensen, wat neerkomt op meer dan 60% van de inwoners van het departement Seine-Maritime.

Om dit project uit te voeren heeft EOHF internationaal erkende bedrijven geselecteerd op het gebied van civiele techniek en bouw, baggeren, offshore installatie en maritieme werken. Met deze unieke combinatie van expertise zijn de consortiumpartners ervan overtuigd dat ze met succes kunnen bijdragen aan het energie diversificatieprogramma van de Franse regering.

