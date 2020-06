カナダ、オタワ, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies(NYSE: TDY)の傘下で、産業用・研究用イメージング用途のデジタルカメラ製造・開発会社であるTeledyne Lumeneraは、新しいLtシリーズUSB3カメラを発表しました。堅牢でコンパクトな筐体とUSB3完全ロックコネクターを備えたこれらの新しいカメラは、24時間365日の稼働に耐える頑丈な構造になっています。さらに、Sony®製の最新のローリングシャッターStarvis™ CMOSセンサーとグローバルシャッターPregius™ CMOSセンサーを搭載し、2~20メガピクセルの解像度モデルをラインナップしています。、航空撮影、高度道路交通システム(ITS)、ロボットによる検査ソリューション、ライフサイエンスなどの多種多様なイメージング用途に威力を発揮します。Teledyne Lumenera Ltシリーズカメラは、小型、軽量、低コストを特徴とするイメージングソリューションを提供します。このソリューションは、省電力、省スペース、そして日増しに厳しくなる産業分野の予算といった要件を満たしながら、最新のビジョン性能を提供するという、今日のイメージングシステムの課題を満たすよう特別に設計されています。



「新しいLtシリーズカメラは、今日のイメージング業界が求める機能すべてを一段と小型の形状で提供します」と、Teledyne LumeneraのゼネラルマネージャーであるGhislain Beaupréは述べ、次のように続けました。「これらのカメラにより、イメージングシステム設計者は、性能面でサイズ的な制約による不必要な妥協をすることなく、包括的な機能を有するカメラを搭載する新しい機会を得られます。」

Teledyne Lumenera Ltシリーズカメラでは、Windows、Linux、組み込みシステムプラットフォーム用Linux、そしてシングルボードコンピューター(SBC)などの、32ビットおよび64ビットオペレーティングシステムと互換性があります。カメラは、産業用および科学分野の両方におけるイメージング用途として、ハイダイナミックレンジ、ハイスピードを低読み出しノイズで実現するように設計されています。

主な機能:

新しいUSB3カメラは、解像度2~12 MPの13種類のモデルがリリースされ、後ほど追加の解像度モデルが登場する予定

高感度(2 μm~3.45 μmのピクセルサイズ)、バックライト付きセンサー

コンパクトなサイズ、最新のOEMソリューションへの統合を簡素化

産業用ロック付きサイドマウントマイクロUSB(電源および制御用)

注目画像領域(ROI)オプションにより、高フレームレートを実現

複数のデータレートに対応、ノイズを最低限に抑制するためにそれぞれを最適化

USB3ビジョン準拠(WindowsおよびLinux SDK)

3年間保証

Teledyne LumeneraのLtシリーズ USB3 カメラの詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

Teledyne Lumeneraは、Teledyne Imagingグループの傘下で、カナダのオタワに本社を構えています。高性能デジタルカメラとカスタムイメージングソリューションの分野で最先端の開発・製造企業です。Teledyne Lumeneraイメージングソリューションは、速度、解像度、感度を独自に組み合わせることにより、極めて高いレベルのイメージング要件を満たしており、世界中の幅広い産業および研究用途で採用されています。Teledyne Lumeneraの詳細については、ウェブサイト(www.teleddynelumenera.com)を参照するか、電話(613-736-4077)でお問い合わせください。Teledyne Lumeneraから最新のニュースリリースを受信するには、lumenera.marketing@teledyne.com宛に電子メールでお問い合わせください。

Teledyne Imagingは、Teledyne傘下の最先端テクノロジー企業グループです。 Teledyne Imaging は、長年の経験と、業界全般における専門技術を有する比類のない集団です。グループ内の各社は、単独でクラス最高度のソリューションを提供します。またグループとして各社それぞれの強みを統合また活用し、世界中で幅広く奥深いイメージングおよび関連技術のポートフォリオを提供します。航空宇宙から産業検査、科学的調査、分光測定、放射線撮影や放射線治療、地理空間測量、そして最先端MEMSや半導体ソリューションにいたるまで、Teledyne Imagingは、最も困難な業務を取り扱うためのカスタマーサポートと、技術的専門知識を世界各地で提供します。同グループのツール、テクノロジー、また視覚ソリューションは、お客様にユニークな競争上の優位性をもたらすために構築されています。

商標は、いずれも関係する会社の登録商標です。

Teledyne Lumeneraは、製品仕様等を予告なく変更する場合があることをご了承ください。

連絡先:

Brooks Riendeau、マーケティング担当部長

613-736-4077 内線120

brooks.riendeau@teledyne.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d2de67a-a468-4454-a86c-6e8ad2316042/ja