加拿大渥太华, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 工业和科学成像应用数码相机的制造商和开发商,Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne Lumenera 很高兴宣布推出其最新的 Lt 系列 USB3 相机。这些新型相机具有坚固的紧凑型外壳和完全锁定的 USB3 连接器,全天候耐用。该系列新型相机配备了 Sony® 的最新卷帘快门式 Starvis™ CMOS 传感器和全局快门式 Pregius™ CMOS 传感器,分辨率为 200-2000 万像素,可用于航空成像、智能交通系统 (ITS)、机器人检查解决方案和生命科学等领域的各种成像应用。Teledyne Lumenera 的 Lt 系列相机提供了体积更小、重量更轻、成本更低的成像解决方案,专为应对当今的现代成像系统挑战而设计,这些系统力求在提供更佳视觉性能的同时减少耗费功率和占用空间,适应日益紧张的行业预算。



”Teledyne Lumenera 总经理 Ghislain Beaupré 说, “即使外形比以前更紧凑,新型 Lt 系列相机也能提供现代成像行业所需的全套功能。“这些新型相机为成像系统设计人员提供了新机会,使他们能够将全功能相机整合到一起,而不会因为尺寸大小而造成不必要的性能损失。”

Teledyne Lumenera Lt 系列相机为 Windows、Linux、嵌入式系统平台的 Linux 和单板计算机 (SBC) 提供经验证的 32 位和 64 位操作系统兼容性。该系列相机经过精心设计,可为工业和科学成像应用提供高动态范围、高速和低读取噪声等性能。

主要特点:

13 款发布的新型 USB3 相机的分辨率范围为 200 万至 1200 万像素,随后将有更多的分辨率

灵敏度高(像素尺寸范围 2 μm 至 3.45 μm),背照式传感器

紧凑的外形,简化了与现代 OEM 解决方案的集成

用于电源和控制的侧面安装的可锁定工业级微型 USB

感兴趣区域 (ROI) 选项可提供更高的帧率

支持多种数据速率,均经过优化以实现最低的噪声性能

兼容 USB3 Vision,支持 Windows 和 Linux SDK

3 年保修

如需 Teledyne Lumenera Lt 系列 USB3 相机的更多信息,请访问产品网页。

Teledyne Lumenera 是Teledyne Imaging 集团的一部分,总部位于加拿大渥太华,是业界领先的高性能数码相机和定制成像解决方案的开发商和制造商。Teledyne Lumenera 成像解决方案集速度、分辨率和灵敏度于一体,可以满足最苛刻的数字成像要求,并已在全球范围内广泛应用于工业和科学领域。如需有关 Teledyne Lumenera 的更多信息,请访问 www.teledynelumenera.com 或致电 613-736-4077。如需即时接收 Teledyne Lumenera 的新闻发布消息,请通过 lumenera.marketing@teledyne.com 与我们联系。

Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。 Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体,可充分利用彼此的优势,提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne Imaging 在航空航天、工业检测、科学研究、光谱学、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面,提供全球客户支持和技术专业知识,可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

所有商标均由其各自公司注册。

Teledyne Lumenera 保留随时更改的权利,恕不另行通知。

