加拿大渥太華, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Lumenera屬於 Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 集團公是適合工業和科學影像處理應用的數位相機製造商暨開發商,很高興宣佈推出新的 Lt 系列 USB3 相機。這些新的相機具有堅固的精巧外殼以及完全鎖定的 USB3 連接器,其耐用的構造可供全年無休使用。這些新的相機配備 Sony® 提供的最新滾動快門 Starvis™ CMOS 感測器以及全域快門 Pregius™ CMOS 感測器,涵蓋 2-20 百萬像素的解析度,可執行各種影像處理應用,例如空中影像處理、智慧交通系統 (ITS)、機器人檢查解決方案以及生命科學。 Teledyne Lumenera 的 Lt 系列相機提供更小、更輕且成本更低的影像處理解決方案,專為因應今日現代影像處理系統的挑戰所設計,這些現代影像處理系統努力提供進階視覺效能,同時要使用更少的電力、更小的占用空間並且要配合日益緊縮的產業預算。



Teledyne Lumenera 總經理 Ghislain Beaupré 表示:「新的 Lt 系列相機即使外形精巧,也能提供現代影像處理產業要求的完整功能組合。這些新的相機為影像處理系統設計者開啟了新的機會,可採納功能完整的相機,不會因為尺寸而做出不必要的效能妥協。」

Teledyne Lumenera Lt 系列相機為 Windows、Linux、適用於內嵌系統平台的 Linux 以及單板電腦 (SBC) 提供經過證明的 32 和 64 位元作業系統相容性。其設計可為工業和科學影像處理應用,提供高度動態範圍、高速與極低的讀取雜訊。

主要功能:

十三個新的 USB3 相機將涵蓋 2 - 12 MP 的解析度,隨後將有更多的解析度

高敏感度 (2 μm 到 3.45 μm 像素大小) 與背照式感測器

精巧的外形可在現代 OEM 解決方案中簡化整合

用於電源和控制的側邊安裝鎖定工業用 micro USB

關注區域 (ROI) 選項可提供較高的畫面播放速率

支援多種資料速率,每一種都能進行最佳化以獲得最低雜訊效能

合乎 USB3 Vision 規定,可搭配 Windows 和 Linux SDK

3 年保固

如需更多關於 Teledyne Lumenera Lt 系列 USB3 相機的資訊,請造訪網站。

Teledyne Lumenera 屬於 Teledyne Imaging 集團,總部位於加拿大渥太華,是高效能數位相機和客製影像處理解決方案的頂尖開發商暨製造商。Teledyne Lumenera 影像處理解決方案以獨特的方式結合了速度、解析度和敏感度,以因應最棘手的數位影像處理要求,並於全球部署,涵蓋各種工業和科學應用。如需其他關於 Teledyne Lumenera 的資訊,請造訪 www.teleddynelumenera.com 或致電 613-736-4077。若要即時接收 Teledyne Lumenera 新聞稿,請透過 lumenera.marketing@teledyne.com 聯絡我們。

Teledyne Imaging 是同屬 Teledyne 旗下的尖端公司集團。 Teledyne Imaging 集合了各領域中無可匹敵且具有數十年經驗的專業知識。每間公司都單獨提供最佳的解決方案。同時,這些公司結合並發揮彼此的優勢,提供最深、最廣的影像以及全球的相關技術組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療、地理空間調查以及進階 MEMS 和半導體解決方案,Teledyne Imaging 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識,以處理最艱難的任務。其工具、技術和視覺解決方案的建立,是為了向客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

所有商標皆由其各自的公司註冊。

Teledyne Lumenera 保留隨時變更的權利,恕不另行通知。

