LYON, France et NEWTON, Mass., 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alizé Pharma 3, une société internationale spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques pour le traitement de maladies endocriniennes et métaboliques rares, annonce aujourd’hui qu’elle change de nom pour Amolyt Pharma. Ce changement prend effet immédiatement et précède le lancement du premier programme clinique de la société.

Le nouveau nom reflète les ambitions de la société et son objectif de construire et développer un portefeuille de peptides thérapeutiques innovants jusqu’à des approbations réglementaires au niveau mondial, et ainsi mettre à la disposition des endocrinologues de meilleures options de traitement pour améliorer la vie de leurs patients. Amolyt Pharma développe l’AZP-3601, un analogue de la parathormone spécifiquement conçu pour le traitement de l’hypoparathyroïdie, ainsi que l’AZP-3404, un peptide au mécanisme d’action novateur et unique ciblant le métabolisme du glucose et des graisses.

« Notre nouveau nom, Amolyt Pharma, s’inspire de l’ammolite, une pierre précieuse rare issue d’organismes vivants. Sa structure en spirale reflète le cercle vertueux pour les patients, allant de la maladie à la guérison, puis au retour à une vie normale. En fin de compte, ce nom illustre notre objectif de développer des traitements qui rétablissent l’équilibre de façon à la fois sure et efficace », déclare Thierry Abribat, Ph.D., fondateur et PDG de la société. « Pour atteindre nos ambitions, nous avons réuni, aux États-Unis et en Europe, une équipe expérimentée dans le développement des peptides pour les maladies endocriniennes et métaboliques rares, soutenue par un conseil d’administration solide et un syndicat d’investisseurs internationaux de tout premier plan qui ont contribué à notre levée de fonds de Series A de 67M€ l’an dernier. Nous sommes convaincus que nous disposons des atouts nécessaires pour aborder les prochaines étapes, à commencer par le lancement du programme clinique de Phase 1 pour l’AZP-3601, prévu pour le second semestre de 2020 ».

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients souffrant de maladies endocriniennes et métaboliques rares. Son portefeuille comprend l’AZP-3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie et l’AZP-3404, dont les indications cliniques potentielles sont en cours d’évaluation. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d’investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, visitez le www.amolytpharma.com ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma.

Contact medias :

Cherilyn Cecchini, M.D.

LifeSci Communications

ccecchini@lifescicomms.com

+1.646.876.5196