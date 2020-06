Irving, Texas, Etats-Unis et Paris, France, le 2 juin 2020 – Atos aux Etats-Unis annonce la signature d’un contrat pluriannuel avec le Département des Ressources en Information (Department of Information Resources, DIR) de l’État du Texas, portant sur l’adoption d’un modèle de Mainframe-as-a-Service (MFaaS) moderne pour remplacer le système existant. Cette transformation assurera une livraison de services continue et rapide et des capacités d’automatisation améliorées aux agences gouvernementales de l'État qui servent les entreprises, l'éducation et les citoyens du Texas. Pour ces clients du DIR, la modernisation d'Atos permet d’assurer aux activités essentielles des agences – telles que le soutien aux enfants et la justice pénale – de bénéficier de services mainframe adaptables, résilients, abordables et sécurisés.



Atos va établir un pôle d’innovation local à Austin, Texas, afin de développer de nouveaux services dynamiques pour les habitants et renforcer l’attractivité du Texas auprès des entreprises, comme des particuliers.

« La transformation des services mainframe par Atos va permettre au DIR de fournir de manière optimale des technologies de l’information et de la communication à ses clients gouvernementaux existants et futurs », explique Dale Richardson, COO du Département des Ressources en Information de l’État du Texas. « La croissance de la population entraîne une augmentation des besoins en ressources et infrastructures informatiques et nous apprécions les partenaires qui ont une compréhension intime de ce paysage changeant ».

Atos va également moderniser le mainframe du DIR avec des capacités de licence flexibles pour permettre l'accès, la consommation et l'utilisation des applications.

« Il est essentiel pour Atos de soutenir le Texas et ses habitants. Avec cette nouvelle phase du programme de services technologiques partagés de DIR, nous voulons concrétiser la vision de l'État d'un Mainframe-as-a-Service innovant », explique Beth Howen, VP, Responsable du secteur public et de la défense chez Atos en Amérique du Nord. « Grâce à cette modernisation, les agences gouvernementales pourront réaliser leur migration de manière plus rapide et moins risquée, tout en profitant d’une meilleure coordination des ressources. »

En plus d’une adoption fluide de services mainframe, Atos assurera le déploiement des initiatives suivantes d’ici le début de l’année 2021 :

Modernisation et consolidation de la puissance du mainframe en équipant les datacenters existants de l’Etat du Texas avec des processeurs z15, qui s’accompagnent de nouvelles capacités techniques comme la compression avancée, de meilleures performances et d’un ratio coût-performance amélioré ;

Modernisation et optimisation de l’infrastructure de stockage mainframe afin d’améliorer ses performances et sa flexibilité ;

Optimisation des services mainframe afin de capitaliser sur des éléments de datacenter software-defined lorsqu’ils sont disponibles via un autre contrat entre Atos et le DIR, le Cloud privé texan, afin de tirer profit de l’automatisation et l’orchestration des opérations ;

lorsqu’ils sont disponibles via un autre contrat entre Atos et le DIR, le Cloud privé texan, afin de tirer profit de l’automatisation et l’orchestration des opérations ; Extension des capacités d’automatisation utiles au déploiement de services mainframe afin de compléter et d’assurer l’intégration avec de futurs services, outils et processus mis en place dans le cadre du Shared Technology Services Program du DIR.

Pour en savoir plus sur la façon dont Atos modernise le mainframe, rendez-vous sur atos.net/na .

