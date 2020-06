June 02, 2020 09:33 ET

June 02, 2020 09:33 ET

Portland, OR, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allied Market Researchが発表したレポートによると、2019年の世界の サリチル酸市場 は2億8,710万ドルに達し、2027年までに4億9,080万ドルに達し、2020年から2027年までのCAGRが8.0%になると予測されています。

保存食品および飲料業界でのサリチル酸の使用の増加、アスピリン薬の需要の増加、およびパーソナルケア製品の適用範囲の急増により、世界のサリチル酸市場の成長が加速しています。しかし、サリチル酸の一時的な暴露が皮膚の炎症、呼吸の問題、消化器疾患につながる可能性があるという事実は、市場の成長を妨げます。逆に、医療用化粧品への高い採用とアジア太平洋地域などの発展途上国からの需要の増加は、市場参加者に機会を開くと予想されます。

リクエストレポートのサンプル:

Covid-19シナリオ:Covid-19の出現は、世界のサリチル酸産業に劇的な影響を与えました。

国連貿易開発会議(UNCTAD)によると、Covid-19の発生は世界のFDIに5〜15%の影響を与えています。FDIへの投資と原材料へのこのマイナスの影響、およびさまざまな国での封鎖は、市場の成長を妨げてきました。

製造セクターは国の経済の主要な部分であるため、政府はセクターの奨励に焦点を当てています。これは、このパンデミック後のサリチル酸市場の成長率を取り戻すのに役立ちます。



グローバルサリチル酸市場は、化学と地理学に基づいて分割されます。化学に基づいて、市場は製薬アプリケーション、スキンケア、ヘアケア、食品防腐剤など、および地理学に分かれています。医薬品の用途は、いぼ除去剤、消毒剤、抗真菌剤、歯磨剤、防腐剤、抗刺激剤、スケールリフター、軟膏にさらに分類されます。スキンケアセグメントは、保湿剤、日焼け止め、ニキビソリューションにさらに分類されます。さらに、ヘアケアセグメントはシャンプーとコンディショナーに分類されます。



医薬品セグメントは2019年に最大のシェアを占め、市場の約4分の3を占めました。ただし、スキンケアセグメントは、予測期間中に10.2%の最高のCAGRを登録する予定です。

購入に関するお問い合わせ:

世界のサリチル酸市場は、北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、LAMEAなどのいくつかの地域で分析されています。ヨーロッパ全体の市場は2019年に最大のシェアを占め、市場の3分の1以上を占めました。ただし、アジア太平洋地域全体の市場は、7.7%の予測期間中に最高のCAGRを登録する予定です。

グローバルサリチル酸市場レポートには、Siddharth Carbochem Products Ltd.、Alta Laboratories Ltd.、Novacy、JM Loveridge Ltd、Alfa Aesar、Hebei Jingye Group、Zhenjiang Gaopeng Pharmaceutical Ltd.、Zhenjiangなどの主要市場プレーヤーの詳細な分析が含まれていますMaoyuan Chemical Co. Ltd.、Avnochem Limited、Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.

このレポートの調達に関心がありますか?訪問:

