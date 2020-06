La formation se fera à distance à partir de la fin de l’été et les nouveaux membres de l’équipe commenceront à servir les clients cet automne



KELOWNA, Colombie-Britannique, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle a commencé à embaucher des employés pour son nouveau centre de solutions clients de la Colombie-Britannique à Kelowna, ce qui entraînera la création de 350 nouveaux emplois dans l’économie locale d’ici 2021. Les priorités de l’entreprise étant toujours la sécurité et le bien-être de tous les membres de l’équipe, tous les nouveaux employés travailleront à domicile jusqu’à ce que le nouveau centre de Kelowna puisse être ouvert en toute sécurité.

« Nous sommes fiers d’investir à Kelowna et de contribuer à stimuler l’économie locale en créant des emplois de grande qualité qui permettront à nos clients de garder le contact avec leur monde, ce qui est plus important que jamais en ce moment », a déclaré Rick Sellers, président de la région de la Colombie-Britannique, Rogers Communications. « Nous sommes heureux de faire appel aux talents exceptionnels de la région de l’Okanagan pour notre centre de solutions clients de la Colombie-Britannique, qui offrira un soutien supplémentaire aux clients de Rogers et de Fido dans le fuseau horaire du Pacifique. »

Les employés du nouveau centre traiteront environ un million d’interactions avec les clients de Rogers et de Fido chaque année. De nouveaux postes de spécialistes, Solutions clients, de chefs d’équipe, de chefs principaux, ainsi que des postes de soutien, comme en ressources humaines et en technologie de l’information, sont maintenant affichés sur le site web de Rogers. L’équipe du nouveau centre de Kelowna sera intégrée à celles du Service à la clientèle de Rogers, toutes situées au Canada.

L’embauche et la formation des nouveaux membres de l’équipe seront effectuées de façon virtuelle et les employés travailleront à domicile jusqu’à ce que la construction du centre soit terminée à l’automne et que des mesures d’éloignement physique et sanitaires strictes soient en place pour permettre son ouverture en toute sécurité. Rogers suit les pratiques exemplaires recommandées par les autorités fédérales et de la Colombie-Britannique dans l’ensemble de ses activités et tous ses milieux de travail. Ces pratiques comprennent le respect des directives des autorités de santé publique sur la désinfection, l’éloignement physique et d’autres mesures proactives de santé et de sécurité.

« L’investissement de Rogers dans un nouveau centre de solutions clients montre une fois de plus que la Colombie-Britannique est un excellent endroit pour la croissance des entreprises », a déclaré Michelle Mungall, ministre de l’Emploi, du Développement économique et de la Compétitivité. « Grâce à la création de ce nouveau centre, la région bénéficiera de ce dont elle a particulièrement besoin en ce moment, c’est-à-dire un plus grand nombre d’emplois bien rémunérés. »

« Je suis très heureux que 350 nouveaux emplois soient créés à Kelowna grâce à la décision de Rogers d’investir dans notre ville », a dit Colin Basran, maire de Kelowna. « Cet investissement considérable témoigne de la confiance de Rogers dans la région et dans notre main-d’œuvre talentueuse. »

Au début de la pandémie de la COVID‑19 au Canada, Rogers a modifié rapidement ses activités afin de garder les Canadiens connectés et de protéger ses clients et ses équipes. Par exemple, presque toutes nos équipes du centre de solutions clients sont passées au travail à domicile. Au cours de cette période, Rogers a également offert un soutien essentiel et lancé une bouée de sauvetage numérique aux Britanno-Colombiens les plus vulnérables, notamment en faisant don d’appareils assortis de forfaits Voix et données à des organismes locaux comme l’Okanagan Nation Transition Emergency House et le chapitre de Penticton de Pflag Canada .

Reconnue comme une entreprise ayant l’une des cultures les plus admirées au Canada, et classée parmi les 100 meilleurs employeurs et les meilleurs employeurs pour la diversité au pays, Rogers s’engage à créer un milieu de travail inclusif et diversifié où chaque membre de l’équipe dispose des outils nécessaires pour atteindre son plein potentiel. L’entreprise est heureuse d’approfondir ses relations avec les communautés autochtones de la Colombie-Britannique et se réjouit d’avoir l’occasion d’apprendre de leur culture, de leur gouvernance et de leurs liens avec la terre, tout en offrant des possibilités d’emploi à l’échelle locale.

Rogers continue d’apporter des améliorations au réseau sans-fil dans l’ensemble de la province, ce qui comprend un projet pilote de ville avec la Ville de Kelowna et l’Université de la Colombie-Britannique, la construction de nouveaux sites de réseau cette année à West Kelowna et à Osoyoos, l’établissement d’un partenariat avec la nation Nisga’a qui a permis de connecter les collectivités du Nord-Ouest de la province, et un projet collaboratif avec le gouvernement de la Colombie-Britannique qui a permis aux résidents et aux entreprises du Wet’suwet’en Village (Première Nation de Witset) d’accéder à la couverture sans-fil.

Selon une étude de PwC commandée par Rogers, l’an dernier, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de l’entreprise en Colombie-Britannique a atteint 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend plus de 5 500 emplois générés et soutenus.

