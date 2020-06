AS LHV Pank emiteeris täna esmakordselt 250 miljoni euro väärtuses viieaastase tähtajaga pandivõlakirju. Finantseerimisallikate mitmekesistamise ja intressikulude vähendamise eesmärgil emiteeritavad pandikirjad noteeritakse Dublini börsil.

Eesti kodulaenudega tagatud pandivõlakirjad müüdi Euroopa institutsionaalsetele investoritele. Pakkumisel osales 28 institutsionaalset investorit ja pakkumise maht märgiti täis 1,9-kordselt. Märkimisavaldustest 41% pärines keskpankadelt ja rahvusvahelistelt institutsioonidelt, 29% Saksamaa, Austria ja Šveitsi institutsionaalsetelt investoritelt, 19% Põhjala riikidest ning 11% muude riikide institutsionaalsetelt investoritelt. Pandikirju emiteeriti marginaaliga 40 baaspunkti üle mid-swap määra. Kokku kujunes pandikirjade intressiks 0,12%. Pandikirjad noteeritakse Dublini börsil eeldatavalt nädala jooksul. Pandikirjade oodatav reiting Moody’s Investors Service Ltd poolt on Aa1.

"Meil on hea meel, et meie pandivõlakirjade esmaemissioon sai investorite seas hea vastuvõtu osaliseks. Mahus 250 miljonit eurot pandikirjade välja andmine võimaldab LHV-l kujundada pikaajalisema ja mitmekesisema rahastusstruktuuri, mis tähendab, et saame lühiajalised hoiuseplatvormidelt kaasatud hoiused asendada madalama intressikuluga pikaajalise kapitaliga. Kodulaenud on väga pika tähtajaga ja nõuavad ka stabiilset finantseerimisallikat. Ühtlasi võimaldab madalam kulu pikemas vaates pakkuda ka meie klientidele soodsamat rahastamist," kommenteeris LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

"LHV Panga jaoks oli tegemist esimese emissiooniga rahvusvahelistel kapitaliturgudel. Suur huvi meie emissiooni vastu näitab investorite usaldust LHV Panga, Eesti majanduskeskkonna ja siinse kodulaenuturu vastu. Pandikirjade Aa1 krediidireiting Moody’s Investors Service’i poolt kinnitab samuti, et LHV pandikirjad on kõrge kvaliteediga ja väga madala krediidiriskiga. Plaanime kasutada pandikirjade kaudu raha kaasamise võimalust ka tulevikus," lisas Kilu.

LHV alustas kodulaenude väljastamist 2016. aastal. Euroopa Keskpank andis LHV Pangale Eesti Finantsinspektsiooni ettepanekul loa väljastada pandivõlakirju 18. märtsil 2020. 5. mail väljastas reitinguagentuur Moody’s pandkirjadele esialgse reitingu (P)Aa1 ning pandikirjaprogrammi prospekt registreeriti 19. mail. Pandikirjade emiteerimist võimaldav pandikirjaseadus jõustus Eestis 2019. aasta märtsis.

Pandikirjade info on kättesaadav: https://investor.lhv.ee/pandikirjad/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 460 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 219 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





