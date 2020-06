Native Women’s Association of Canada

June 02, 2020 11:00 ET

OTTAWA, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), la voix nationale des femmes des Premières Nations, des Métisses et des Inuites, tiendra une téléconférence/diffusion Web le 3 juin 2020 pour marquer le premier anniversaire de la publication du rapport de l’Enquête nationale sur les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées.



Le gouvernement fédéral a reconnu qu’il n’a pas d’échéancier pour la publication d’un plan national d’action afin de juguler la violence et attribue à l’actuelle pandémie son absence de réponse au rapport de l’Enquête. Mais les femmes autochtones du Canada, dont la vie continue d’être à risque et qui continuent de craindre pour la sécurité de leurs êtres chers, persistent et signent.

Le 3 juin, à 11 h, la présidente de l’AFAC, Lorraine Whitman :

publiera la première fiche de rendement de l’AFAC évaluant la réponse du gouvernement au rapport de l’Enquête;

annoncera les recommandations de l’AFAC au gouvernement relativement à un plan pour aller de l’avant;

expliquera dans le détail les nombreuses mesures prises par les femmes autochtones au cours de l’année qui vient de s’écouler pour répondre aux Appels à la justice et y donner suite;

publiera un sondage national pour indiquer les effets de la pandémie de la COVID‑19 sur les niveaux de violence perpétrée contre les femmes autochtones;

publiera un document de travail faisant état de l’obligation juridique du Canada sur le plan international de réparer les préjudices causés par les violations des droits fondamentaux des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre autochtones.

Pour présenter le point de vue des familles de femmes et de filles assassinées ou portées disparues, la présidente Whitman sera accompagnée par Meggie Cywink, dont la sœur Sonya a été tuée en 1994.

Un communiqué et tous les documents à l’appui seront à votre disposition sur le site Web de l’AFAC (https://www.nwac.ca/). À 10 h HNE, le 3 juin, SOUS EMBARGO STRICT jusqu’à 11 h HNE, le 3 juin. Vous aurez également accès alors à l’adresse WebEx pour la télédiffusion.

Journalistes anglophones :

Numéro d’accès sans frais : 1-866-696-5910 Numéro d’accès local : 416-641-6150 Code d’accès : 8346745#

Journalistes francophones :



Numéro d’accès sans frais (Canada/É.‑U.) : 1-877-395-0279 Numéro d’accès local : 514-392-1587 Code d’accès : 3680797#



Pour obtenir plus d’information, contacter Gloria Galloway,

Téléphone : 613-447-6648 ou courriel : gloria@gloriagalloway.com