VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui sa production du troisième trimestre et ses résultats financiers pour les trois et neuf mois clos au 31 mars 2020. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) (consultez le site www.sedar.com pour voir l'ensemble des résultats financiers).



Cathy Zhai, PDG, a déclaré : « Indépendamment de la suspension de la production dans la mine d'or Selinsing depuis le 18 mars 2020 causée par l'ordonnance de contrôle des mouvements émise par le gouvernement malaisien face à la pandémie de Covid-19, le troisième trimestre a généré des flux de trésorerie positifs, contribuant principalement à un prix élevé de l'or et à une amélioration des taux de récupération. L'interdiction d'exploitation minière a ensuite été levée le 30 avril et la production est progressivement passée en pleine capacité. Le fonds de roulement est suffisant pour soutenir les opérations et la passation de marchés a été gérable avec des changements dynamiques mondiaux dans les chaînes d'approvisionnement. »

Mme Zhai a ajouté : « La direction avance résolument en ce qui concerne le financement du projet Sulphide avec des parties intéressantes activement engagées. Nous restons concentrés sur nos stratégies de développement d'entreprise pour saisir les opportunités avantageuses d'une future production durable, y compris l'entrée sur le marché des concentrés d'or de sulfure à l'aide de notre usine planifiée de traitement du sulfure Biox®. »

Faits marquants du troisième trimestre :

7 323 oz d'or vendues pour 11,62 millions USD (T3 2019 : 3 732 oz d'or vendues pour 4,59 millions USD) ;

Prix moyen réalisé de l'or par once (« oz ») de 1 602 USD/oz (T3 2019 : 1 295 USD/oz) ;

Marge brute de 5,08 millions USD (T3 2019 : 1,79 million USD) ;

5 369 oz d'or produites (T3 2019 : 4 225 oz) avec un coût au comptant de 892 USD/oz (T3 2019 : 751 USD/oz) ;

Coût total de maintien par once (« AISC ») de 1 070 USD/oz (T3 2019 : 1 108 USD/oz) ;

Programme d'essai minier Peranggih complété par des récupérations d'or moyennes encourageantes ;

Première phase du forage achevée à Murchison, suivie de la deuxième phase jusqu'à la fin du troisième trimestre ;

Suspension de la production de la mine d'or Selinsing pendant deux semaines en raison de la pandémie de Covid-19.

Principaux résultats financiers et production du troisième trimestre

Three months ended March 31, Nine months ended March 31, 2020 2019 2020 2019 Production Ore mined (tonnes) 85,691 34,826 220,743 121,864 Waste removed (tonnes) 780,935 905,402 2,424,213 2,372,531 Ore processed (tonnes) 157,413 226,697 606,747 705,427 Average mill feed grade (g/t) 1.49 0.76 1.12 0.82 Processing recovery rate (%) 76 % 69 % 71 % 69 % Gold production (1) (oz) 5,369 4,225 15,048 12,186 Gold sold (oz) 7,323 3,732 16,119 12,882 Financial (in thousands of US dollars) $ $ $ $ Revenue 11,618 4,590 24,567 15,783 Gross margin from mining operations 5,081 1,788 10,294 7,023 Net income before other items 2,303 269 3,805 2,147 Net income/(loss) 1,866 (914 ) 998 617 Cash flows generated from operations 5,187 535 5,616 2,379 Working capital 19,491 25,336 19,491 25,336 Income/(Loss) per share before other items – basic (US$/share) 0.01 (0.00 ) 0.00 0.00 Earnings/(Loss) per share – basic (US$/share) 0.01 (0.00 ) 0.00 0.00





Three months ended March 31, Nine months ended March 31, 2020 2019 2020 2019 Other US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Average realized gold price per ounce sold (2) 1,602 1,295 1,535 1,241 Cash cost per ounce (3) Mining 239 165 220 154 Processing 500 478 518 432 Royalties 142 95 135 88 Operations, net of silver recovery 11 13 13 5 Total cash cost per ounce 892 751 886 679 All-in sustaining costs per ounce (4) By-product silver recovery 1 2 1 1 Operation expenses 25 - 11 - Corporate expenses 2 10 5 8 Accretion of asset retirement obligation 6 14 8 12 Exploration and evaluation expenditures 6 44 29 42 Sustaining capital expenditures 138 287 171 231 Total all-in sustaining cost per ounce 1,070 1,108 1,112 973

(1) Lingots d'or bons pour livraison selon la London Bullion Market Association (« LBMA »), net de doré en transit et ajustement de raffinage.

(2) Les USD/oz réalisés par Monument pour les trois et neuf mois clos au 31 mars 2020 incluent la livraison prépayée d'or de 723 oz et 2 169 oz respectivement au prix de l'or London Fix PM moyen, à des fins de comparaison (Note 13).

(3) Le coût au comptant total comprend les coûts de production, notamment d'exploitation minière, de traitement, d'entretien des installations de gestion des résidus et d'administration des camps, les redevances et les coûts d'exploitation tels que les frais de stockage, d'arrêt temporaire de la production minière, de développement communautaire et de propriété, déduction faite des crédits de sous-produits. Le coût au comptant exclut l'amortissement, la déplétion, les dépenses de désactualisation, les dépenses en capital, les dépenses d'exploration et les dépenses d'administration d'entreprise.

(4) Le coût total de maintien par once inclut les coûts totaux au comptant, les dépenses d'exploitation et ajoute les dépenses de maintien du capital, les dépenses administratives d'entreprise pour la mine d'or Selinsing, y compris la rémunération en actions, les coûts d'exploration et d'évaluation, et la désactualisation des obligations de mise hors service des actifs. Certaines autres dépenses en espèces, y compris les paiements fiscaux et les coûts d'acquisition, ne sont pas incluses.





Analyse de la production du T3 2020

La production aurifère de 5 369 oz, soit une augmentation de 27 % par rapport aux 4 225 oz produites au cours de la période correspondante de l'année précédente, est le résultat du traitement en grande majorité du minerai d'oxyde de très faible teneur stocké, des anciens résidus, des matériaux d'oxyde provenant de l'essai minier de Peranggih et du minerai de sulfure lixiviable supplémentaire provenant de la production au bloc 7 de Felda et à Selinsing au cours du troisième trimestre, comparativement à l'oxyde de très faible teneur supplémentaire l'année dernière.





La teneur moyenne d'alimentation de l'usine a augmenté pour atteindre 1,49 g/t par rapport à 0,76 g/t et le minerai traité a diminué pour atteindre 157 413 t par rapport à 226 697 au cours de la même période de l'an dernier. La diminution de l'alimentation de l'usine est principalement attribuable à une diminution du minerai d'oxyde de très faible teneur stocké et du minerai d'oxyde en cours d'extraction.





Le coût au comptant par once a augmenté de 19 % pour atteindre 892 USD/oz, comparé à 751 USD/oz au cours de la même période de l'exercice précédent, en raison d'une augmentation du matériau de sulfure lixiviable traité, de l'augmentation des coûts de traitement ainsi que de l'exploitation minière à un taux accru et de l'augmentation des coûts miniers.

Analyse financière du T3 2020

Marge brute de 5,08 millions USD avant amortissement et désactualisation hors caisse, soit une augmentation de 184 % par rapport à 1,79 million USD au même trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation de la marge brute a reflété une diminution de la quantité d'or vendue, mais à un prix moyen réalisé de l'or plus élevé principalement compensé par des coûts de traitement plus élevés, des matériaux plus durs étant traités par l'usine.





Revenu net pour le trimestre de 1,87 million USD, soit 0,01 USD par action, comparativement à une perte nette de (0,91) million USD, soit (zéro USD) par action au cours de la même période de l'exercice précédent. Cette variation positive a été causée par le minerai de sulfure lixiviable de plus haute teneur et par le matériau d'oxyde de l'essai minier de Peranggih.





Les ventes d'or ont généré 11,62 millions USD pour le trimestre, comparativement à 4,60 millions USD pour la même période de l'exercice précédent. Les recettes ont résulté de la vente de 7 323 oz d'or (T3 de l'exercice fiscal 2019 : 3 732 oz) à un prix d'or réalisé moyen de 1 602 USD par once (T3 de l'exercice fiscal 2019 : 1 295 USD par once) plus 723 oz supplémentaires livrées pour remplir les obligations prépayées d'or à un prix d'or London Fix PM moyen de 1 583 USD par once pour le trimestre.





Le prix de l'or London Fix PM moyen s'est élevé à 1 609 USD par once pour le trimestre, comparativement à 1 299 USD par once pour la même période de l'an dernier. Les coûts de production totaux ont augmenté de 133 % au cours du trimestre pour atteindre 6,54 millions USD, comparativement à 2,80 millions USD au cours de la même période de l'exercice précédent. La hausse des coûts de production a reflété une augmentation des ventes d'or au cours du troisième trimestre de l'exercice 2020 par rapport à la même période de l'exercice précédent.





Au 31 mars 2020, le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 10,42 millions USD, soit une augmentation de 1,08 million USD par rapport au solde de 9,34 millions USD détenu au 30 juin 2019. Au 31 mars 2020, la Société disposait d'un fonds de roulement positif de 19,49 millions USD (30 juin 2019 : 24,52 millions USD), y compris une trésorerie soumise à restrictions de 0,38 million USD. L'augmentation du fonds de roulement au cours de la période de neuf mois close au 31 mars 2020 s'explique par une augmentation de la trésorerie et une réduction des comptes débiteurs, compensées par une augmentation des stocks et une réduction des comptes créditeurs et des charges à payer.





Les investissements en espèces dans les activités d'exploration et d'évaluation se sont élevés au total à 0,23 million USD, comparativement à 0,40 million USD pour la période correspondante de l'exercice précédent, 0,05 million USD d'espèces ont été utilisés pour le portefeuille aurifère de Selinsing en Malaisie principalement en relation avec l'achèvement de la construction de la route dans le cadre du développement du projet de sulfure de Peranggih, 0,16 million USD ont été utilisés pour le portefeuille aurifère de Murchison en Australie, principalement pour l'entretien, la maintenance et la planification du programme de forage ; et 0,02 million USD dans le projet de cuivre et de fer de Mengapur en Malaisie pour la maintenance et l'entretien.





Les dépenses de trésorerie en immobilisations corporelles (« PPE ») s'élèvent à 1,07 million USD, contre 1,31 million USD au cours de la même période de l'an dernier. Les principales dépenses en PPE ont eu lieu à Selinsing, comprenant 0,98 million USD pour la réduction de l'exploitation du puits 4 de Selinsing et du bloc 7 de Felda et les déchets miniers immobilisés, divers équipements d'usine et des mises à niveau d'installations de stockage de résidus de 0,03 million USD et 0,05 million USD pour le projet de sulfure de Selinsing.

Développement

Mine d'or Selinsing

Essai minier de Peranggih :

À la mine d'or Selinsing, l'essai minier de Peranggih s'est déroulé du 22 février au 3 mars 2020, l'échantillon global ayant été extrait dans la zone à la minéralisation la plus élevée. Le matériau de l'échantillon global a été injecté dans l'usine existante de traitement de l'oxyde d'or de Selinsing afin de confirmer la teneur moyenne de la zone forée à espacement étroit, de quantifier la présence d'or grossier et de tester la performance métallurgique à l'échelle de l'usine. 13 047 tonnes de matériau ont été traitées à une teneur rapprochée de 1,17 g/t avec une récupération réelle de 89,8 % par rapport à une teneur moyenne d'or testée de 1,22 g/t avec une récupération de 90,2 %.

Résultats de l'essai minier :

L'essai minier a généré un flux de trésorerie positif et a été déclaré dans les états du résultat global. Un nouveau programme de contrôle de la teneur est actuellement en phase de planification pour définir les extensions de la minéralisation connue le long de l'axe vers le nord-est et le sud-ouest de la zone d'essai minier de Peranggih. Les activités minières se sont poursuivies à Peranggih pour les blocs miniers restants exclus au cours de la période d'essai, afin de continuer à fournir des matériaux au site de traitement. Une fois l'essai minier achevé, les activités minières se sont poursuivies à Peranggih pour les blocs miniers restants exclus au cours de la période d'essai, afin de continuer à fournir du minerai au site de traitement. Les résultats de l'essai minier ne doivent pas servir d'indicateur pour les futures opérations de Peranggih. Aucune ressource n'est en cours de définition à Peranggih.

Exploration

Malaisie

Au cours du troisième trimestre, la découverte de la zone d'intérêt de Mentique, située à 1 km à l'ouest de la zone d'intérêt aurifère de Peranggih, a été annoncée. Une campagne d'échantillonnage du sol qui a été menée dans la zone de Peranggih entre décembre 2018 et mars 2019 a permis de délimiter une surface de 1,8 km sur 0,8 km d'anomalie du sol aurifère située à 1 km à l'ouest du gisement de Peranggih sur une structure de tendance parallèle nord-ouest sud-est, avec une valeur maximale de 103 ppb. Cette découverte a été nommée zone d'intérêt de Mentique. Un échantillonnage du sol intercalaire, un creusement de tranchées et une cartographie géologique sont prévus à Mentique afin de contribuer à la création d'une cible de forage et de déterminer la nature de la minéralisation dans cette zone.

Australie

Au cours du troisième trimestre, l'accent a été mis sur l'exploration dans les zones de Burnakura et Gabanintha afin de tester des cibles en profondeur proches de sites miniers là où il existe des cibles proches de sites miniers de haute qualité qui présentent un fort potentiel d'extraction souterraine. La minéralisation en aval-pendage des puits ouverts historiques Alliance, New Alliance et Yagahong a été testée par forage. En outre, la cible régionale NOA 9 a été testée par forage Air-Core (« AC »), dans le cadre de la stratégie régionale de Monument.

Phase 1 du programme de forage : le programme de forage a débuté le 26 février 2020 et la première phase de ce programme de forage s'est achevée le 12 mars 2020. Au total, 4 trous pour 839 m de circulation inverse (« RC ») ont été forés à Burnakura et 6 trous pour 1 265 m ont été forés à Gabanintha. En outre, 23 trous pour 603 m d'AC ont été forés sur la cible régionale NOA 9. Les structures géologiques et la minéralisation ont généralement été recoupées où l'on s'y attendait pour le forage RC. Au total, 611 échantillons de Burnakura et 975 échantillons de Gabanintha, y compris des échantillons d'AQ/CQ, ont été analysés. Les résultats de l'essai pour la première phase du programme de forage ont été reçus début avril et seront publiés une fois le test de l'échantillon de forage de la deuxième phase terminé.

Phase 2 du programme de forage : la deuxième phase du forage comprendra 2 trous à Alliance, plusieurs trous à NOA et un trou de forage de suivi à Yagahong qui sera achevé au 4e trimestre.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui exploite la mine d'or Selinsing détenue à 100 % en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait progresser plusieurs projets d'exploration et de développement, notamment le projet de cuivre et de fer de Mengapur, dans l'État de Pahang en Malaisie, et les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et Tuckanarra dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 202 personnes dans les deux régions et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, PDG

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez visiter le site Web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses importants utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf exigences des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.