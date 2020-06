En combinant la production multi-caméras et la retransmission d’une fiabilité à toute épreuve via la 5G en natif, le LU800 change les règles du jeu pour la couverture dynamique et en direct de l'actu et du sport



Hackensack, New Jersey, États-Unis, le 2 juin 2020 – LiveU a dévoilé aujourd’hui son unité de terrain intégrée la plus innovante, de qualité prod, conçue pour une couverture dynamique en direct de l'actu et du sport. Elle rend possible la production multi-caméras, en qualités vidéo et audio supérieures, et offre des capacités de transmission exceptionnelles grâce au support de la 5G en natif. Conçue dès le départ pour exploiter au maximum le potentiel de la 5G, elle délivre une qualité de service et une résilience inégalées.



Le LU800 prend en charge jusqu'à quatre flux haute résolution, synchronisés à l'image près, et vous fait bénéficier de la puissance de l'agrégation de flux sur IP : jusqu'à 14 connections simultanées. Le LU800 délivre la performance vidéo de la plus haute qualité, avec des transmissions jusqu'à 4Kp60 10-bit HDR, pour une profondeur de couleur optimale et des images extrêmement détaillées, ainsi que jusqu'à 16 canaux audio pour les productions haut de gamme.

Samuel Wasserman, PDG de LiveU, a dit : « Le lancement de ce produit révolutionnaire est encore plus pertinent au moment où notre industrie fait face à la distanciation sociale et aux restrictions budgétaires. Aujourd’hui, on ressent une appétance de plus en plus forte et croissante pour les solutions de haute qualité et d’un excellent rapport coût / efficacité, intégrées à des flux de travail de production à distance. Les possibilités qu’offre le LU800 à nos clients sont infinies : grâce à lui, ils peuvent enrichir leurs productions et couvrir plus d’événements à des coûts nettement inférieurs à ceux engendrés par les méthodes de transmission traditionnelles. »

Le LU800 délivre une résilience inégalée, en combinant performance 5G supérieure et jusqu'à 8 modems 5G double SIM internes, épaulés par huit antennes internes à haute efficacité. L’unité a été optimisée pour la 5G, répond aux exigences spécifiques des opérations 5G tout en restant au maximum flexible, et prend en charge intégralement les évolutions du réseau 5G.

Et Wasserman de poursuivre : « Avec le retour des événements sportifs en direct, la 5G devrait jour un rôle significatif dans la retransmission en direct et pour la production. La technologie intelligente d’agrégation 5G du LU800 permet d’améliorer la résilience de la qualité vidéo dans les stades et autres enceintes sportives, en utilisant notamment la bande passante, la latence plus faible et les vitesses supérieures proposées par les réseaux 5G. Le succès de nos télédiffusions en direct via la 5G en partenariat avec les plus grands opérateurs mobiles aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, associé à notre participation active aux projets collaboratifs 5G de l’UE, nous ont permis de renforcer notre expertise et nos connaissances sur le sujet, grâce à quoi nous avons pu améliorer nos algorithmes et solutions. »

L’ajout du LU800 à la gamme de produits LiveU nous permet de proposer une solution de contribution, de production et de distribution de bout en bout. Les streams multi-caméras retransmis par l’unité sont intégralement pris en charge par la plateforme de gestion dans le cloud LiveU Central et automatiquement envoyés vers LiveU Matrix, notre solution de flux de travail pour la gestion et la distribution des contenus.

Disponible dès aujourd’hui, la gamme de produits LU800 répond à tous les besoins des clients aussi bien qu’aux scénarios de production en multi-caméras et simple caméra.

À propos de LiveU