Portland, OR, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 연합군 시장 조사(allied Market Research)가 발표 한 보고서에 따르면 글로벌 부상 관리 장치 시장 전 2018 년 13.39 억 달러로 추정되었으며 2026 년까지 18.81 억 달러를 기록 할 것으로 예상되며 2019 년부터 2026 년까지 4.3%의 CAGR 을 등록합니다. 보고서 제공하는 광범위한 분석하고 변화하는 시장 역동성,중요한 전략,사업에 성능,중요한 세그먼트 경쟁력있는 시나리오.

증가에서 노인 인구,밑에서 당뇨병은 인구와의 수가 급증한 수술 드라이브 성장의 글로벌 상처 관리 장치 시장입니다. 또한,상처 관리 및 관리 및 상처 관리 장치의 채택 거부감의 높은 비용은 시장의 성장을 방해. 그럼에도 불구하고,고급 상처 치료 장치에 대한 선호 가까운 미래에 유리한 기회를 만들 것으로 예상된다.

COVID 19 scenario-

으로 인해 세계적인 전염병이 발생했을 때,의료 장치 제조업체에 초점을 맞추고 있는 필수 의학 장치 생산을 포함한 통풍 및 진단을 수행합니다.

그럼에도 불구하고 다양한 지역에서 정부가 취한 예방 조치로 인해 공급 체인이 방해 받았습니다. 어떤 특정 위치에 장치의 부족이 발생할 수 있습니다.

식품 의약국(FDA),다른 한편으로는,공유 COVID-19 지침과 함께 의료 장치 제조업체에 통보 기관에 대한 변화에 영향을 미칠 수 있는 가용성을 그들의 제품입니다.

에 기반한 제품,치료 장치 세그먼트 기여 보다 더 세분의 글로벌 상처 관리 장치 시장 수익에 2018 년,및 예상되는지에 의해 지배의 끝 2026.그러나 상처 폐쇄 장치 세그먼트는 예측 기간 동안 4.7%의 가장 빠른 CAGR 을 등록합니다.

기반 응용 프로그램,화상 세그먼트 이상을 차지 하나의 글로벌 상처 관리 장치 시장 점유율에 2018 년,그리고 규칙의 휴식처로 연구 기간 동안. 반면에 당뇨병 성 발 궤양 세그먼트는 2019 년에서 2026 년까지 5.8%의 가장 빠른 CAGR 을 나타낼 것으로 예상됩니다.

지역에 따라,북미 개최된 가장 큰 몫에 2018 년에 밀어붙이는 두 개 이상의 분의 글로벌 상처 관리 장치 시장입니다. 반면에 아시아 태평양 지역은 2026 년까지 4.7%의 가장 빠른 CAGR 을 나타낼 것으로 예상됩니다.

Key market players in the report include Coloplast A/S, ConvaTec Inc., Hollister Inc, Baxter International Inc., Derma Sciences Inc., Johnson & Johnson, 3M Company, Medtronic Plc, Mölnlycke Health Care, and Smith & Nephew.

