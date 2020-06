JCDecaux annonce un partenariat mondial avec S4M qui renforce l’efficacité de son média et la complémentarité entre OOH et mobile

Paris, le 2 juin 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, et S4M, spécialiste du drive-to-store, annoncent aujourd’hui un partenariat mondial qui permettra aux annonceurs de combiner les performances de la communication extérieure et de la publicité sur mobile pour optimiser le trafic en magasin.

Cette offre, qui sera disponible dans un premier temps sur 8 marchés à travers le monde, dont la France, les Etats-Unis, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, Singapour et le Mexique, permettra aux marques d’acheter des campagnes publicitaires drive-to-store à la fois sur les réseaux OOH de JCDecaux, et sur le réseau mobile via la plate-forme de S4M. En combinant ces deux médias, les marques pourront cibler des emplacements pertinents à proximité de leurs magasins et ainsi toucher davantage de prospects qu’avec un seul média. Les fonctionnalités drive-to-store de S4M permettent également de mesurer facilement le nombre de visites générées par les campagnes OOH et sur mobile.

Les tests démontrent que la combinaison des deux médias, OOH et mobile, multiplie par 2,5 le nombre de visites en magasin, comparé à l’utilisation séparée de chacun d’entre eux. Cette augmentation profitera particulièrement aux marques qui éprouvent des difficultés à attirer les consommateurs en ligne dans leurs points de vente physiques.

Afin de renforcer l’attractivité de cette offre, S4M est connectée à la marketplace digitale VIOOH, permettant, dans les pays éligibles, l’accès à un inventaire digital OOH premium.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Média de la rue et des mobilités, la communication extérieure est au cœur de toutes les mobilités, tout comme le mobile. C’est pourquoi la combinaison de ces deux médias crée un tel effet amplificateur. Media d’interception, la communication extérieure, combinée au mobile, renforce l’engagement avec une marque et maximise l’efficacité d’une campagne. Ce partenariat stratégique mondial entre S4M et JCDecaux s’inscrit parfaitement dans notre stratégie « Two-screen », l’objectif étant que les annonceurs profitent pleinement des performances de leur campagne en OOH et sur mobile. Grâce au réseau mondial de JCDecaux et à la technologie drive-to-store de S4M, les marques pourront offrir une expérience unique à leurs clients, où qu’ils se trouvent, et développer le trafic en magasin. Cette nouvelle solution permet, par ailleurs, à JCDecaux de développer plus largement son écosystème de partenaires technologiques pour étoffer sa gamme de services destinée aux annonceurs et à leurs agences média. »

Christophe Collet, PDG de S4M, a déclaré : « S4M diffuse des messages publicitaires qui génèrent des visites incrémentales en magasin. La combinaison de notre technologie drive-to-store avec le réseau mondial de communication OOH de JCDecaux aidera le secteur du retail à optimiser l’efficacité de ses campagnes publicitaires et à atteindre ses objectifs commerciaux. »

François-Xavier Pierrel, Chief Data Officer de JCDecaux, a commenté : « Ce partenariat illustre l’excellent travail d’exploitation de données accompli par nos équipes afin de connecter les mondes offline et online. L’équipe technique de S4M a apporté une contribution précieuse au développement d’une solution à forte valeur ajoutée, adaptable à tous les annonceurs, aussi bien à l’échelle locale que nationale. En déployant cette solution sur 8 marchés, JCDecaux démontre sa capacité et son ambition en matière de Data. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€

Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com .

Retrouvez-nous sur Twitter , LinkedIn , Facebook , Instagram et YouTube .

Direction de la Communication : Agathe Albertini

+33 (0) 1 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

+33 (0) 1 30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com

S4M

S4M propose des solutions publicitaires pour attirer davantage de clients en magasins, concessions et restaurants. Fusio, notre plateforme drive-to-store, permet de générer des visites incrémentales toujours mesurées par des partenaires indépendants. Développée en 2011, notre plateforme est utilisée par plus de 1 000 annonceurs à travers le monde pour faire venir les consommateurs dans leurs points de vente physiques.

Pour plus d’information : www.s4m.io

Direction de la Communication : Lauren Bigland

+44 (0) 7939 935 822 – lauren.bigland@s4m.io

Pièce jointe