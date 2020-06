MONTRÉAL, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- M. Gratton va s’adresser aux membres de la Chambre en causerie virtuelle autour de trois grands axes d’actualité: les leçons apprises jusqu’à présent de la pandémie COVID-19, la contribution à la relance de l’économie par l’accélération de la virtualisation des soins de santé et le rôle des entreprises pour le mieux-être et la sécurité de leurs employés.



« La crise de la COVID-19 a provoqué du jour au lendemain d’importants changements dans nos vies, et de façon plus importante une plus grande conscientisation sur la santé et le mieux-être dans notre société. Plus que jamais l’accès aux soins de santé est l’affaire de tous. Je crois fermement qu’il y a de formidables occasions à saisir alors que nous sommes en train d’écrire une nouvelle page de notre histoire », a souligné François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction de TELUS Santé et TELUS Québec.

Les soins virtuels représentent une occasion à saisir pour les entreprises alors que la santé et la sécurité de leurs employés est plus que jamais au centre de leur préoccupation. C’est aussi une occasion de réduire l’absentéisme au travail, stimuler la productivité, offrir un meilleur soutien en santé mentale et accroître la rétention de leurs talents qui désirent de la flexibilité pour concilier travail et famille. À la suite de l’introduction de nos différentes solutions en santé, ce sont des dizaines de millions de canadiens qui ont maintenant accès aux services de médecine virtuelle.

TELUS Santé est le chef de file de services de technologies pour la santé au Canada, avec une gamme étendue de produits et de services couvrant l'ensemble de l'écosystème de la santé. La relance économique passe également par la virtualisation des outils pour les professionnels de la santé, de la consultation médicale jusqu’au suivi à la maison. C’est ce qui leur permet de réaliser des consultations en toute sécurité et en respectant la distanciation sociale.

« Aujourd’hui, tous les employeurs sont appelés, par le biais des décisions qu'ils prennent sur leurs offres d'avantages sociaux pour leurs employés, de considérer l'offre de solutions de soins virtuels des solutions telles qu’Akira par TELUS Santé et Babylon par TELUS Santé, reliant les Canadiens et leurs familles aux professionnels de la santé par le biais de leurs téléphones - leur donnant la possibilité d'engager des consultations à tout moment, n'importe où », a ajouté M. Gratton.

Au cours des 10 dernières années, TELUS a investi plus de 3 milliards de dollars pour transformer le secteur de la santé au Canada. Dès le début de la crise COVID-19, TELUS Santé a pris un engagement clair : faire tout en notre pouvoir pour faciliter l’accès aux soins de santé, contribuer à protéger et soutenir les organisations dans la poursuite de leurs activités.

TELUS Santé compte plus de 3 000 membres de l’équipe au Canada. L’équipe de direction est basée principalement à Montréal et développe des solutions virtuelles pour faciliter l’accès aux soins de santé pour tous les citoyens. De plus, TELUS à l’intention d'investir plus de 850 millions de dollars dans la grande région de Montréal au cours des quatre prochaines années pour accélérer la mise en place de nos solutions d’avenir.

Les différents investissements de TELUS vont favoriser:

La robustesse, la vitesse et la fiabilité de nos réseaux alors que la virtualisation des activités de nos entreprises, hôpitaux et cliniques s’accélèrent à un rythme exponentiel;

Poursuivre le développement de nos solutions virtuelles;

Soutenir nos efforts dans la communauté comme en fait foi le partenariat avec la Fondation du CHUM pour augmenter la capacité de dépistage à Montréal ou encore le fond d’urgence que notre Comité d’investissement communautaire a mis sur pied pour soutenir les besoins essentiels d’une douzaine d’organisations caritatives comme la Fondation du CHU Ste-Justine, Tel-Jeunes ou encore La tablée des chefs.

TELUS a versé à ce jour 150 millions de dollars en soutien aux Canadiens touchés par la COVID-19.

Pour rester au courant des mesures prises par TELUS durant la pandémie de COVID-19, visitez telus.com/covid19 .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, notamment les investissements prévus ainsi que les bénéfices attendus de ces investissements. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS qu’elle émette des hypothèses et des prévisions et, à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s’avèrent inexacts. Les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les dépenses réelles en immobilisations et en exploitation diffèrent considérablement des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel 2019 et dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2020, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et aux États-Unis (sur l’Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System, administré par la US Securities and Exchange Commission à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

