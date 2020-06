CHICAGO, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LanzaTech, Inc., une entreprise de biotechnologie qui recycle également le carbone, a lancé avec succès LanzaJet, Inc, une nouvelle société qui produira du carburant d'aviation durable pour un secteur qui exige des options respectueuses du climat alors qu'il commence à récupérer des effets de la COVID-19. Grâce à son approche en matière de commercialisation du carburant d'aviation durable, LanzaJet crée des emplois régionaux tout en facilitant la décarbonisation mondiale du secteur de l'aviation.

Suncor Énergie Inc., la plus importante société énergétique intégrée du Canada, et Mitsui & Co., Ltd., la plus importante société commerciale et de placements du Japon (Mitsui), investissent respectivement 15 millions de dollars et 10 millions de dollars pour établir LanzaJet. Ce financement servira à construire une usine de démonstration qui produira 10 millions de gallons de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable par année à partir de sources d'éthanol durables. La production devrait commencer au début de 2022. Ensemble, ce premier investissement et la participation de All Nippon Airways (ANA) compléteront la subvention de 14 millions de dollars du US Department of Energy et permettront de construire une bioraffinerie intégrée à l'emplacement Freedom Pines de LanzaTech à Soperton, en Géorgie.

En plus de sa participation au capital, Suncor s'est engagée par contrat à prendre une partie importante du carburant d'aviation durable et du diesel renouvelable produits à l'installation afin de fournir à ses clients de carburéacteur et de distillats des solutions énergétiques durables.



Il importe de noter que les investisseurs Suncor et Mitsui visent à investir davantage dans la construction d'installations de production commerciales après que l'usine de démonstration a atteint toutes ses cibles techniques et économiques. Cette nouvelle approche d'investissements graduels donnera lieu à une demande de capital une fois toutes les étapes de la démonstration franchies. Ceci permettra d'accélérer considérablement le déploiement commercial alors que la réduction des émissions et des coûts du carbone, particulièrement dans le secteur de l'aviation, est de plus en plus importante. Cette approche témoigne d'un engagement conjoint à créer un avenir résilient et sûr pour le climat.

« Suncor est ravie de se joindre à LanzaTech, Mitsui et ANA pour aider LanzaJet à décoller, a déclaré Mark Little, président et chef de la direction de Suncor. Nous sommes convaincus que cette technologie nous procurera des bases solides pour la production commerciale de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable. Ces produits complètent très bien notre gamme de produits actuelle et nous voyons une possibilité de croissance sur les marchés nord-américains et internationaux. Suncor est déterminée à assurer un avenir sobre en carbone dans ses activités et à aider ses clients, y compris le secteur de l'aviation commerciale, à réaliser leur propre vision d'un avenir durable. »

« Nous sommes heureux de lancer LanzaJet avec d'excellents partenaires, soit LanzaTech, Suncor et ANA, a affirmé Toru Matsui, cadre dirigeant et chef de l'exploitation de Mitsui. Ce partenariat démontre notre engagement soutenu envers l'amélioration de la durabilité de l'industrie de l'aviation et soutient notre ambition d'être les premiers au Japon à produire du carburant d'aviation durable à l'échelle commerciale. Le carburant d'aviation durable produit par LanzaJet contribuera à mettre en place une chaîne d'approvisionnement mondiale pour ce carburant, qui pourrait réduire considérablement les émissions du secteur de l'aviation et aider à créer une société sobre en carbone. »

« ANA se réjouit de travailler avec LanzaTech, Mitsui et Suncor dans le cadre de cette nouvelle entreprise, a déclaré Akihiko Miura, vice-président directeur d'ANA. Nous sommes convaincus que ce partenariat est un grand pas pour les initiatives de croissance neutre en carbone. ANA est heureuse de participer à cette entreprise novatrice et de contribuer à un avenir sans carbone dans le secteur de l'aviation. »

Jimmy Samartzis, chef de file de l'industrie, a joint les rangs de LanzaJet à titre de chef de la direction. Il possède de l'expérience en énergie propre, politique publique, infrastructure et durabilité, et a travaillé pendant dix ans à United Airlines à plusieurs postes de direction dans les domaines suivants : exploitation, activités commerciales, affaires générales, stratégie, énergie renouvelable et sécurité. M. Samartzis est actuellement membre du conseil d'administration du Fermi National Accelerator Laboratory. Il a occupé divers postes dans l'industrie, notamment à Airlines for America et à l'Association du transport aérien international, et a conseillé le Conseil mondial du voyage et du tourisme.

« Le lancement de LanzaJet constitue un jalon historique dans la transition vers l'énergie propre qui se déroule dans le monde entier. J'ai participé à de nombreuses premières dans le domaine de l'énergie renouvelable et de la durabilité depuis dix ans, et c'est la plus passionnante, a affirmé Jimmy Samartzis, chef de la direction de LanzaJet. La commercialisation de LanzaJet, qui repose sur LanzaTech, Suncor, Mitsui et ANA et le soutien du U.S. Department of Energy, procure à notre monde, et à l'aviation en particulier, une solution importante pour façonner un avenir plus propre. »

Le procédé de LanzaJet peut utiliser n'importe quelle source d'éthanol durable pour produire du carburéacteur, notamment de l'éthanol provenant de pollution recyclée, l'application de base de la plateforme de recyclage de carbone de LanzaTech. La commercialisation de ce procédé, qui convertit l'alcool en carburéacteur (Alcohol-to-Jet), se prépare depuis des années et a commencé par le partenariat entre LanzaTech et le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) du U.S Energy Department. Le PNNL a mis au point un procédé catalytique unique pour valoriser l'éthanol en kérosène paraffinique synthétique pouvant être transformé en carburéacteur (ATJ-SPK), et que LanzaTech a mis à l'essai à l'échelle du projet pilote.

« Nous devons adapter rapidement de nouvelles technologies de transformation pour atteindre nos objectifs sur le plan du climat mondial. Il faut pour cela disposer de nouvelles méthodes de financement permettant de passer du laboratoire au projet pilote, puis à la démonstration et à la commercialisation, sans s'arrêter après chaque étape pour réunir plus de fonds, a expliqué Jennifer Holmgren, chef de la direction de LanzaTech. Suncor, Mitsui et ANA interviennent pour montrer qu'une adaptation significative exigera de nouvelles technologies, de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles approches. Je suis ravie d'assister au décollage de LanzaJet et de voir Jimmy Samartzis diriger l'équipe qui commercialisera cette solution durable. »

À propos d'ANA

Inspirée par le service de grande qualité au Japon, ANA a reçu la cote cinq étoiles de SKYTRAX chaque année depuis 2013. C’est la seule compagnie aérienne japonaise à mériter cette désignation prestigieuse huit années de suite. De plus, ANA a été nommée transporteur aérien de l'année par Air Transport World trois fois depuis dix ans, soit en 2007, 2013 et 2018, et est devenue l'une des rares compagnies aériennes à remporter plusieurs fois ce prix prestigieux.

ANA a été fondée en 1952 avec deux hélicoptères et est devenue la plus grande entreprise de transport aérien au Japon, ainsi que la plus importante compagnie aérienne en Asie. Elle compte 58 destinations internationales et 117 destinations intérieures. ANA offre un modèle unique de double plaque tournante qui permet aux passagers de se rendre à Tokyo et de faire une correspondance aux deux aéroports du Grand Tokyo, NARITA et HANEDA, vers diverses destinations partout au Japon, ainsi que des correspondances le même jour entre diverses villes en Amérique du Nord, en Asie et en Chine.

ANA est membre de Star Alliance depuis 1999 et partenaire de coentreprise avec United Airlines, Lufthansa German Airlines, Swiss International Airlines et Austrian Airlines.

Outre son service complet et la liste de prix qu'elle a mérités, sa filiale, Peach Aviation Limited, est le principal transporteur à faibles coûts au Japon et a pris de l'expansion après l'intégration de Vanilla Air Inc. à la fin de 2019. L'ANA Group a transporté 54,4 millions de passagers durant l'exerce 2018, compte environ 43 000 employés et une flotte de 260 aéronefs. ANA est fière d'avoir été la première à lancer le Boeing 787 Dreamliner, dont elle est le plus grand exploitant.

Demandes des médias : ANA Corporate Communications, tél. +81-3-6735-1111, publicrelations@ana.co.jp

Pour plus d'information, veuillez suivre ce lien.

https://www.ana.co.jp/group/en/

À propos de Mitsui

Mitsui & Co (8031: JP) est l'une des plus importantes sociétés commerciales et de placements à l'échelle mondiale et compte un solide réseau international dans 65 pays ainsi qu'un portefeuille diversifié. Elle travaille avec un vaste réseau de partenaires qui comprend un grand nombre des sociétés les plus prospères du monde.

Son remarquable rendement à long terme est fondé sur de robustes activités de base en expansion dans les secteurs suivants : énergie et ressources, machinerie et infrastructure, et produits chimiques. Elles sont intégrées à des activités novatrices et en pleine croissance dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la mobilité, de la nutrition et de l'agriculture, ainsi que de la vente au détail et des services. La stratégie globale réagit à l'urgence mondiale toujours croissante en matière de durabilité en mettant l'accent sur la création d'une société écologique, l'amélioration du niveau de vie et l'approvisionnement durable de produits essentiels.

Les profondes racines de Mitsui en Asie lui ont permis d'établir un portefeuille diversifié et stratégique de partenaires qui lui donne un solide avantage de différenciation dans la région du monde connaissant actuellement la croissance la plus rapide, ce qui procure un accès exceptionnel à ses partenaires internationaux tout en renforçant son portefeuille mondial. Ceci confère à Mitsui une perspective unique et claire des marchés mondiaux et lui permet de prévoir les tendances mondiales et régionales et de les transformer en occasions de croissance. Ceci crée également de la valeur pour les partenaires, les parties intéressées et les actionnaires qui profitent aussi des compétences en commercialisation de Mitsui dans plusieurs industries qui se sont développées par le truchement de son dossier commercial de longue date.

Pour plus d'information, veuillez suivre ce lien.

https://www.mitsui.com/jp/en/index.html

Demandes des médias

Mitsui & Co., Ltd.

Division des communications de la société

Téléphone : +81-3-3285-7540

À propos de Suncor

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights’ Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus de renseignements au sujet de Suncor, consultez le site suncor.com

​Demandes des médias :

1-833-296-4570

media@suncor.com

À propose de LanzaTech

LanzaTech est une entreprise qui recycle le carbone et est un chef de file dans la fermentation de gaz. Elle fabrique des carburants et des produits chimiques durables par bioconversion des émissions de carbone perdues, y compris les dégagements gazeux industriels, le gaz de synthèse issu de toute ressource de biomasse (p. ex. les déchets solides municipaux), les déchets organiques industriels et les déchets agricoles), ainsi que le biogaz de reformat. L'expertise de LanzaTech en adaptation de la fermentation, en conception de réacteur, en apprentissage machine et en biologie synthétique lui a permis de commercialiser son procédé de recyclage et de démontrer la production de plus de 100 produits chimiques différents. Grâce à ses investisseurs et partenaires mondiaux, LanzaTech possède une série de projets commerciaux dans le monde entier et exploite toute la chaîne d'approvisionnement pour fournir des solutions novatrices d'économie circulaire afin d'atténuer le carbone en produisant des biens de consommation qui proviendraient autrement de combustibles fossiles jamais utilisés.

Fondée en Nouvelle-Zélande, LanzaTech est établie en Illinois, aux É.-U., et emploie plus de 170 personnes. Elle possède des installations en Chine, en Inde et en Europe.

Vous trouverez plus d'information au www.lanzatech.com

Demandes des médias :

Freya Burton

1-630-347-8054

freya@lanzatech.com

Mise en garde – renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des références à ce qui suit : le fait que les parties s'attendent à ce que LanzaJet crée des emplois régionaux tout en facilitant une décarbonisation mondiale du secteur de l'aviation; l'utilisation attendue du produit du financement; les attentes entourant l'usine de démonstration, notamment sa production de 10 millions de gallons par année de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable provenant de sources d'éthanol durables, la date prévue de la production et le lieu de l'usine de démonstration; l'attente selon laquelle l'approche graduelle d'investissement accélérera considérablement le déploiement commercial; la croyance de Suncor voulant que la technologie de LanzaJet procure des bases solides pour la production commerciale de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable, les attentes concernant la possibilité de croissance sur les marchés nord-américains et internationaux; la croyance voulant que le carburant d'aviation durable produit par LanzaJet contribuera à mettre en place une chaîne d'approvisionnement mondiale pour ce carburant, qui pourrait réduire considérablement les émissions du secteur de l'aviation et aider à créer une société sobre en carbone; et d'autres énoncés similaires. Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « futur », « prévu », « accent », « planifié », « croit », « anticipé », « cible » et d’autres expressions analogues.

Les renseignements et énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que l’entreprise a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l’expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de ce qui suit : les impacts négatifs actuels et potentiels de la pandémie de COVID-19; l’exactitude des estimations des réserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d’intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l’équipement; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales en vigueur; les taux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l’exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre, des services et des infrastructures; la capacité des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; le développement et l'exécution des projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont propres à chaque partie respective.

Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier indûment. Le plus récent rapport de gestion de Suncor, la notice annuelle de Suncor, le formulaire 40-F et le rapport annuel aux actionnaires, ainsi que les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières, décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov.

Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent, les parties se dégagent de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement leurs énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres circonstances.