GUELPH, Ontario, et Mississauga, Ontario, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle à l'origine de la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, a annoncé que des fonds ont été versés à Precision Biomonitoring afin de soutenir la production par l'entreprise de trousses de dépistage permettant le diagnostic de la COVID-19.



Precision Biomonitoring a reçu des fonds de près de 5 millions de dollars pour travailler directement avec les fabricants canadiens afin d'augmenter la production de son TripleLockMC SARS‑CoV-2 Go-Strips, un test de dépistage rapide qui permettra l'identification précoce de la COVID-19.

Un test rapide, précis et disponible pour la COVID-19 est essentiel pour mettre en place les mesures recommandées par les autorités sanitaires du Canada qui s'efforcent de contrôler la propagation du virus et de relancer l'économie, ainsi que pour assurer la sécurité des Canadiens lorsqu'ils retournent au travail. La capacité de dépistage est un problème permanent, car la demande mondiale de trousses de dépistage, conjuguée à une offre nationale limitée, a créé des pénuries.

« Notre vigilance afin de permettre au Canada de continuer à aplanir la courbe passe par des prélèvements et analyses généralisés. Je suis heureux de voir la mobilisation des supergrappes afin de mettre à contribution leurs membres et la forte base industrielle pour cet effort. L’industrialisation rapide de ces trousses d’analyse au point de service contribuera à garantir qu'un plus grand nombre de Canadiens pourront être testés pour le COVID-19 en temps opportun, a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada. »

« La collaboration entre les entreprises de fabrication de pointe du Canada nous a permis de réagir rapidement à la pandémie de COVID-19, en créant des solutions novatrices et en mobilisant des technologies de pointe pour répondre à la demande de trousses de dépistage », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. « La flexibilité et l'adaptabilité que permet la fabrication de pointe ont été d'une importance capitale pour que nous puissions relever les défis posés par la COVID-19, et il continuera d’en être ainsi à mesure que les gouvernements s'emploieront à rouvrir l'économie canadienne. »

Precision Biomonitoring prévoit une capacité de production de 10 000 unités par jour ou plus alors que l’entreprise mettra à profit les capacités de fabricants et partenaires canadiens comme Evik Diagnostics, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Shared Value Solutions, le Centre des sciences de la santé McMaster, le Centre des sciences de la santé Sunnybrook et le Laboratoire national de microbiologie du Canada.

« En faisant progresser la fabrication canadienne, nous pouvons tirer parti des capacités locales pour atténuer les difficultés de fabrication », a déclaré John Laughlin, directeur technique de NGen. « Nous sommes fiers de contribuer à ces relations de collaboration qui positionneront le Canada parmi les leaders mondiaux de la fabrication d'outils de surveillance et de détection de l'ADN pour qu’ils soient utilisés là où ils sont requis et qui feront en sorte que tous les Canadiens, y compris les nations autochtones, auront un accès adéquat aux tests de dépistage de la COVID-19. »

« La croissance de la capacité de fabrication du Canada est non seulement prometteuse pour nos efforts de réponse à la COVID-19, mais cette capacité constitue également une base solide pour notre expansion sur le marché en pleine croissance des applications mobiles de l'ADN », a déclaré Mario Thomas, PDG de Precision Biomonitoring.

Le financement du projet provient de l'engagement de NGen à investir 50 millions de dollars pour soutenir les entreprises dans leur réponse rapide à la pandémie de COVID-19 en créant une offre canadienne de technologies, d'équipements et de dispositifs médicaux de nécessité cruciale.

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est la communauté dirigée par l'industrie qui est à l'origine des projets de fabrication de pointe les plus transformateurs du Canada. Les membres de NGen viennent de toutes les régions du pays et sont issus des secteurs de la fabrication, de la technologie, de la recherche de pointe et des entreprises en démarrage du Canada. NGen facilite de façon objective l’établissement de liens et la collaboration entre ses membres en cernant les possibilités offertes, en renforçant les capacités et en soutenant les décisions de fabrication de pointe. Les possibilités de collaboration sectorielles de NGen rassemblent le talent, le potentiel, le financement et le savoir-faire commercial afin d’atténuer les risques et d'aider les chefs d'entreprise à faire de meilleurs choix. NGen est la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada. L’organisme obtient des fonds de sources publiques et privées, dont 230 millions de dollars en fonds de contrepartie du gouvernement fédéral provenant de l’Initiative des supergrappes d’innovation, et ce, afin que de plus grands investissements dans les projets de fabrication de pointe soient effectués par le secteur privé. NGen cherche à ajouter 13,5 milliards de dollars et 13 500 nouveaux emplois à l'économie au cours des 10 prochaines années en augmentant les capacités de fabrication de pointe du Canada, qui sont parmi les meilleures au monde.

À propos de Precision Biomonitoring

Fondée en 2016 par une équipe de scientifiques de l'Institut de la biodiversité de l'Ontario de l'Université de Guelph, l’entreprise Precision Biomonitoring fournit les solutions de plateforme de surveillance d’ADN électronique sur place TripleLockMC qui permettent aux clients de détecter plus tôt les organismes biologiques pour une réponse plus rapide. Les clients sont tous des organisations qui requièrent une surveillance sur place et une identification rapide des organismes présents dans un environnement quelconque. L'équipe de Precision Biomonitoring est à l’avant-plan des innovations technologiques dans le secteur de la génomique. Sa vision est celle d'un monde où nous pouvons identifier n'importe quel organisme sur place, en un instant, n'importe où sur la planète.

