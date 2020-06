College of Dental Hygienists of Ontario

TORONTO, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- / OHDO / - L’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario (OHDO) a publié de nouvelles lignes directrices pour aider les hygiénistes dentaires à s’assurer lors de la réouverture des bureaux que l’endroit où l’on vous prodigue des soins en hygiène dentaire est sécuritaire en ce qui a trait à la COVID-19.



Vous avez également un rôle à jouer pour vous assurer que vous, votre famille et d’autres visiteurs du bureau demeurent en sécurité.

Signaler tout signe ou symptôme suspect de la COVID-19 à votre hygiéniste dentaire avant de vous rendre au bureau. Vous attendre à un dépistage de votre santé avant votre rendez-vous, par téléphone et lors de votre arrivée au bureau. Lors de votre rendez-vous, limiter le nombre de personnes qui vous accompagnent à une personne de soutien essentielle. On peut vous demander de porter un masque lorsque vous n’êtes pas dans la salle de traitement. Vous attendre à ce qu’il y ait des restrictions dans la salle d’attente et dans les aires communes et qu’il n’y ait aucun matériel de lecture ou de jouets. Utiliser le désinfectant pour les mains qui est à votre disposition en arrivant et en quittant le bureau et à tout autre moment qui peut être approprié. Les salles de traitements seront closes et les portes fermées durant le traitement. Les traitements peuvent être modifiés pour minimiser la génération d’aérosols. La bavette normalement utilisée pour vous protéger peut être plus grande. Votre hygiéniste dentaire peut porter des vêtements ou de l’équipement offrant une plus grande protection. Il est possible qu’on vous demande avant le traitement de vous rincer la bouche avec une solution comme le peroxyde d’hydrogène. Si vous présentez des signes ou des symptômes suspects de la COVID-19 dans les deux semaines suivant votre rendez-vous d’hygiène dentaire, veuillez le signaler immédiatement à votre hygiéniste dentaire.

Chacun doit collaborer pour contenir la propagation de ce virus potentiellement mortel. Votre santé buccodentaire est importante, et les hygiénistes dentaires sont formées en matière de prévention et de contrôle des infections. L’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario a mis en place des lignes directrices pour vous protéger lors de votre rendez-vous avec une hygiéniste dentaire. L’OHDO vous demande de collaborer en respectant les nouveaux protocoles de bureau et en comprenant que l’ouverture des bureaux peut être retardée en raison des modifications que requièrent les bureaux et de la pénurie d’équipement de protection individuelle comme des gants et des masques.

