ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS) a annoncé aujourd’hui que 267 341 de ses 7 024 846 actions privilégiées rachetables de premier rang à dividende cumulatif à taux fixe rétabli sur cinq ans de série H émises et en circulation (les « actions de série H ») ont été remises aux fins de conversion à raison d’une pour une en actions privilégiées rachetables de premier rang à dividende cumulatif à taux variable de série I (les « actions de série I »), et que 907 577 de ses 2 975 154 actions de série I ont été remises aux fins de conversion à raison d’une pour une en actions de série H. À la suite de la conversion, 7 665 082 actions de série H et 2 334 918 actions de série I de Fortis sont émises et en circulation. Les actions de série H et les actions de série I sont toujours inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole FTS.PR.H et FTS.PR.I, respectivement.



Les détenteurs des actions de série H recevront chaque trimestre un dividende fixe pendant les cinq années suivant le 1er juin 2020, payable au moment et de la manière indiqués par le conseil d’administration de Fortis et basé sur un taux annuel de 1,835 %.

Les détenteurs des actions de série I recevront chaque trimestre un dividende variable pendant les cinq années suivant le 1er juin 2020, payable au moment et de la manière indiqués par le conseil d’administration de Fortis. Le taux de dividende trimestriel variable pour les actions de série I du premier trimestre (qui commence le 1er juin 2020 et se termine le 31 août 2020 inclusivement) est basé sur un taux de dividende annuel variable de 1,722 % et sera modifié chaque trimestre pour correspondre au taux des bons du Trésor du gouvernement du Canada à trois mois applicable majoré de 1,450 %.

Pour en savoir plus sur les conditions de placement dans les actions de série H et les actions de série I, ainsi que sur les risques qui y sont associés, veuillez consulter le prospectus simplifié de la Société daté du 18 janvier 2010, que vous trouverez sur le profil SEDAR de la Société au www.sedar.com et sur le site Web de la Société au www.fortisinc.com .

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 8,8 milliards de dollars en 2019 et d’un actif de 57 milliards de dollars au 31 mars 2020. Ses 9 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions ordinaires de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez les sites www.fortisinc.com , www.sedar.com et www.sec.gov .

