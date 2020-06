VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui qu’elle a choisi Ericsson et Nokia pour appuyer le développement de son réseau 5G et révolutionner la connectivité mobile pour ses clients.



« TELUS a montré par le passé qu’elle peut bâtir des réseaux de premier ordre avec des vitesses impressionnantes, une robustesse hors pair et une vaste couverture qui sont continuellement reconnues comme étant les meilleures au monde », déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « Notre équipe est déterminée à déployer une technologie supérieure pour ses réseaux en milieux urbains et ruraux, à stimuler l’économie et à favoriser l’innovation afin que les Canadiens puissent profiter de l’ère de la technologie 5G et d’une expérience réseau inégalée. Le déploiement de la technologie 5G favorisera la croissance et la diversité économiques qui sont des éléments essentiels au télétravail, à la prestation de soins de santé, aux services d’éducation à distance et à la reprise et croissance économiques, compte tenu des répercussions de la COVID-19. »

TELUS a consacré plus de 150 millions de dollars au soutien des Canadiens touchés par la COVID-19.

Grâce à des vitesses, une réactivité, une fiabilité et une capacité hors pair, le réseau 5G de TELUS permettra non seulement de propulser des applications grand public, comme les jeux mobiles et la réalité virtuelle, mais aussi d’outiller la vaste chaîne d’approvisionnement de l’industrie canadienne pour qu’elle puisse se démarquer à l’échelle mondiale que ce soit dans les domaines de l’IdO, de l’industrie 4.0 et des technologies évoluées en santé et en agriculture. Ceci est la promesse de la 5G, et cette promesse est possible grâce à la technologie 5G ultrarapide intégrée au réseau de TELUS qui est classé au premier rang au Canada.

TELUS est fière de son approche accordant la priorité aux clients et du rôle de premier plan qu’elle joue dans l’ingénierie des réseaux de pointe du Canada. Lors d’un récent test de vitesse indépendant effectué par OpenSignal , le réseau 4G LTE de TELUS a affiché une vitesse moyenne de téléchargement de 75 Mbit/s, ce qui est nettement supérieur à celle enregistrée par les réseaux 5G de la Corée du Sud (59 Mbit/s). D’autres firmes externes, dont Tutela, J.D. Power, Ookla et PCMag, ont également classé le réseau de TELUS parmi les meilleurs au chapitre des vitesses, de la résilience et de la latence. Il est donc plus clair que jamais que TELUS joue un rôle essentiel en connectant les Canadiens aux ressources, à l’information et aux gens qui comptent le plus pour eux.

Depuis 2000, TELUS a investi près de 200 milliards de dollars dans ses infrastructures réseau, ses licences de spectre et ses activités afin d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de son réseau de calibre mondial et de connecter ses clients d’un océan à l’autre. Elle s’est par ailleurs engagée à investir, au cours des trois prochaines années, 40 milliards de dollars de plus dans les composants technologiques essentiels au déploiement des réseaux 5G, qui stimuleront l’innovation et le développement du numérique dans tous les pans de l’économie à l’ère de l’hyperconnectivité.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,8 milliards de dollars et à 15,3 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

