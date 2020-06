OTTAWA, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) a publié aujourd’hui six recommandations clés qui s’appuient sur le plan Vision 2025 et a réitéré son appel au gouvernement fédéral pour qu’il reconnaisse l’aérospatiale comme un secteur stratégique ayant besoin de façon urgente d’une stratégie sectorielle à long terme.



« Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie aérospatiale sont sans précédent. Les conséquences de l’immobilisation des avions au sol se font sentir dans toute notre industrie, qu’il s’agisse des fabricants d’équipement d’origine (FEO), des employés des services d’entretien, de réparation et de révision (concept de MRO) ou des efforts soutenus liés aux actifs du Canada dans l’espace. Avec l’allongement des délais causé par le ralentissement de la chaîne de production, les effets économiques dévastateurs de la présente crise se feront sentir dans toute notre industrie pendant plusieurs années », a déclaré Mike Mueller, vice-président senior de l’AIAC.

« Les pays avec lesquels nous sommes en concurrence font de l’aérospatiale un élément clé de leurs plans de reprise économique. Le Canada se doit de prendre des mesures semblables, non seulement afin de conserver sa position actuelle, mais aussi afin d’être prêt pour les occasions qui se présenteront sur le marché mondial lorsque l’industrie se rétablira. », a-t-il ajouté.

L’AIAC recommande que le gouvernement du Canada prenne immédiatement les mesures ci-dessous pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats possible et assurer la stabilité à long terme du secteur de l’aérospatiale au Canada.

Élaborer un plan pragmatique et proportionnel afin de convaincre la population de prendre l’avion de nouveau.



Adapter le programme de maintien de l’emploi du Canada et les mesures de liquidité afin de soutenir les employés d’industries qui prendront plus de temps à se rétablir.



Étendre rapidement le soutien du gouvernement aux technologies vertes afin de permettre la décarbonation de secteurs clés, tout particulièrement les transports et l’aviation.



Établir une nouvelle banque d’investissement à long terme afin de soutenir et de favoriser des chaînes d’approvisionnement de fabrication essentielles pour faire face à la transformation du marché qui s’annonce.



Devancer les projets de marchés publics, tout particulièrement ceux des secteurs de la défense et de l’exploration spatiale, afin de contribuer à stimuler et à soutenir les chaînes d’approvisionnement de haute technologie au cours des mois difficiles à venir.



Établir une stratégie sectorielle canadienne pour l’aérospatiale qui comprend l’aviation civile, la défense et l’exploration spatiale.

« Il est aujourd’hui plus important que jamais que le gouvernement fédéral travaille avec nous à l’élaboration d’une stratégie à long terme pour l’industrie canadienne de l’aérospatiale. Le maintien d’un secteur de l’aérospatiale fort est essentiel pour reconstruire l’économie canadienne, compte tenu de l’important apport de l’aérospatiale à la santé économique de notre pays — avec des chiffres d’affaires annuels de 31 milliards de dollars, un apport annuel de plus de 25 milliards de dollars au PIB et un total de près de 215 000 emplois », a déclaré M. Mueller.

À propos de l’AIAC

L’AIAC est l’association nationale qui représente le secteur de la fabrication et des services aérospatiaux au Canada. Cinquième en importance au monde, le secteur canadien de l’aérospatiale contribue près de 25 milliards de dollars au PIB du Canada, exporte 75 % de sa production et consacre plus de 20 % de ses activités à la recherche et au développement. Le secteur de l’aérospatiale procure de l’emploi à 215 000 travailleurs canadiens.

